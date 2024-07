Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA, BRI, Mandiri, serta BNI pada 30 Juli 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah. Menurut data Bloomberg, rupiah melemah 0,23% atau 38 poin ke level Rp16.319. Sementara itu, indeks dolar AS tercatat menguat 0,06% ke level 104,62.

Beberapa mata uang di kawasan Asia Pasifik juga mengalami pelemahan. Yen Jepang turun 0,01%, dolar Hong Kong turun 0,01%, won Korea Selatan turun 0,01%, dan yuan China melemah 0,06%. Selain itu, rupee India melemah 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,12%, dolar Singapura turun 0,06%, dan baht Thailand melemah 0,04%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.270-Rp16.340 per dolar AS hari ini. Sentimen negatif datang dari spekulasi pemotongan suku bunga menyusul data indeks harga PCE yang menggembirakan minggu lalu, yang menjadi acuan inflasi bagi Federal Reserve (Fed).

Kondisi tersebut menjadi perhatian pasar minggu ini. Sementara bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sinyal mengenai rencana pemangkasan suku bunga akan diawasi ketat. Berdasarkan CME Fedwatch Tools, para pedagang hampir sepenuhnya memperkirakan pemangkasan 25 basis poin pada bulan September.

Selain itu, kekhawatiran akan melambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok, menyusul serangkaian data ekonomi yang lemah sepanjang Juli, memicu aksi jual berkepanjangan di pasar Tiongkok. Ketidakpastian politik di AS juga membebani pasar Tiongkok, terutama terkait bagaimana pemerintahan AS berikutnya akan memperlakukan Beijing.

"Fokus minggu ini adalah pada data indeks manajer pembelian utama dari negara tersebut untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk mengenai aktivitas bisnis," kata Ibrahim.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2024 diperkirakan hanya akan bergerak stabil di level 5,1%. Pada kuartal I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%. Ekspansi fiskal yang kuat, pengeluaran terkait pemilu, dan investasi diperkirakan akan menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 5% tahun ini.

Dengan beragam perkembangan ini, bagaimanakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan ringgit Malaysia dalam perdagangan hari ini, Selasa, 30 Juli 2024?

Kurs rupiah ke Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.315 dan harga jual sebesar Rp16.335 berdasarkan e-rate. Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.140 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.

Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang RpRp3.510 untuk beli dan Rp3.525 kurs jual. Sedangkan kurs ringgit Malaysia untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp3.467 untuk beli dan Rp3.555 untuk jual.

Kurs rupiah ke dolar AS dan ringgit Malaysia di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.325 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.55 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.405 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli ringgit Malaysia sebesar Rp3.501 dan harga jual sebesar Rp3.526 berdasarkan e-rate. Kurs ringgit Malaysia di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp3.346 untuk beli dan Rp3.704 untuk kurs jual.

Kurs rupiah ke Dolar AS dan Ringgit Malaysia di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.10 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.280 dan harga jual sebesar Rp16.300 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs ringgit Malaysia untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp3.502 dan jual Rp3.517

Kurs rupiah ke Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.308 dan Rp16.328. Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.475 per dolar AS.

Sedangkan special rate di BNI untuk kurs ringgit Malaysia adalah Rp3.322 untuk beli dan Rp3.672 untuk jual.