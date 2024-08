Hadirkan Solusi Finansial, BRImo Raih 35,2 Juta Pengguna

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai super apps dari BRI, BRImo semakin menunjukkan komitmennya dalam memudahkan transaksi nasabah. Berbagai layanan dalam negeri maupun internasional pun dihadirkan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi nasabah mendorong target 36 juta user hingga akhir 2024.

Pada Juni 2024, sudah ada 35,2 juta nasabah yang merasakan kemudahan layanan perbankan mobile banking melalui BRImo.

Tak heran, BRImo berhasil memproses lebih dari 2,013 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp 2.575 triliun. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa BRI turut mendorong penetrasi ekonomi digital di Tanah Air.

Komitmen BRI dalam memberikan layanan terbaik juga dibuktikan dari penghargaan Top 1000 Banks 2024 by The Banker. BRI meraih peringkat 1 di Indonesia dan peringkat 110 di dunia.

Selain itu, Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024 menobatkan BRI sebagai Marketing & Brand Initiative of The Year. Berbagai digital campaign rajin digencarkan sebagai langkah menarik minat masyarakat bertransaksi lewat smartphone, baik menggunakan m-banking maupun internet banking.

Jadi Mobile Banking dengan User Terbanyak, BRImo Beri Kemudahan Transaksi Internasional

BRI memahami bahwa masyarakat membutuhkan layanan perbankan yang cepat dan mudah saat sedang bekerja, menempuh pendidikan, liburan di luar negeri. Karena itulah, BRI menghadirkan #BRImoWorldXperience sebagai solusinya.

"Ini (kehadiran #BRImoWorldXperience) merupakan cara kami untuk meng-cover kebutuhan nasabah saat berada di luar. Kami punya BritAma Valas yang merupakan tabungan dengan fitur Debit BRI BritAma Valas," kata Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto.

Lewat BRImo, nasabah dapat melakukan transfer ke lebih dari 160 negara dan konversi 10 mata uang asing dengan kurs kompetitif. Ada pula Debit BRI BritAma Valas yang dapat semakin memudahkan nasabah untuk dapat bertransaksi di luar negeri cukup dengan satu kartu yang dapat digunakan untuk 10 mata uang.

Pastikan bahwa status transaksi luar negeri pada kartu Debit BRI BritAma Valas kamu sudah aktif agar transaksi dapat berjalan lancar. Untuk caranya, yuk ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Login BRImo dan pilih menu “Akun”.

2. Pilih “Pengelolaan Kartu”

3. Pilih Debit BRI BritAma Valas yang kamu miliki.

4. Pilih mata uang dan pastikan “Status Transaksi Luar Negeri” sudah aktif.

5. Pilih rekening BritAma Valas dengan mata uang yang kamu gunakan.

6. Rekening sudah terhubung dan siap digunakan untuk bertransaksi.

Bila sedang berada di Singapura, nasabah kini dapat bertransaksi pada merchant favorit yang terhubung dengan jaringan NETS dengan menggunakan QRIS di BRImo. Dengan begitu, transaksi jadi mudah dan cepat dengan teknologi QRIS yang terpercaya.

Bila belum memiliki Tabungan BRI namun sudah berada di luar negeri, tak perlu khawatir. Sebab, pembukaan rekening Tabungan BRI bisa dilakukan dengan menggunakan nomor handphone dari 11 negara.

Mulai dari Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Uni Emirat Arab, USA.

Belum merasakan kehebatan BRImo yang serba bisa? Yuk, download BRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery sekarang! Jangan lupa follow Instagram @bankbri_id agar tidak ketinggalan informasi dan promo menarik dari BRI.

#BRI #BRImo #BRImoMudahSerbaBisa #BRImoWorldXperience