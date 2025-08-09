Bisnis Indonesia Premium
OJK Godok Aturan Baru Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan KPPE

OJK sedang menyusun aturan baru untuk kegiatan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan KPPE, mengatur batasan produk dan modal minimum hingga 2028.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 06:30
Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi umum di Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi umum di Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • OJK sedang menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) untuk mengatur kegiatan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).
  • RSEOJK akan mengatur batasan kegiatan usaha untuk KPPE 1 hanya dapat memasarkan produk asuransi dengan risiko sederhana, sedangkan KPPE 2 dapat memasarkan seluruh produk asuransi.
  • Perusahaan asuransi di Indonesia harus memenuhi modal minimum yang berbeda untuk KPPE 1 dan KPPE 2 pada 2026 dan 2028, dengan modal minimum yang lebih tinggi untuk KPPE 2.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) ihwal kegiatan usaha dan lini usaha perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan asuransi/reasuransi syariah berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Kepala Eksekutif PPDP OJK, Ogi Prastomiyono menyebut RSEOJK ini merupakan aturan pelaksanaan dari POJK No. 23 Tahun 2023 mengenai perizinan dan kelembagaan perasuransian dan POJK No. 36 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian.

“RSEOJK ini akan mengatur batasan kegiatan usaha dan lini usaha asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi dalam kategori KPPE 1 dan KPPE 2,” katanya dalam rilis RDK bulanan OJK, dikutip Jumat (8/8/2025).

Adapun, Ogi menyebut secara umum KPPE 1 hanya akan diperbolehkan memasarkan produk asuransi dengan risiko sederhana dan/atau produk asuransi dengan nilai pertanggungjawaban yang tidak besar.

Sementara itu, lanjutnya, KPPE 2 diperbolehkan memasarkan seluruh produk asuransi. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci produk-produk apa saja yang dimaksud.

“Kemudian, dalam RSEOJK ini akan diatur mengenai standardisasi lini usaha bagi produk asuransi umum, asuransi umum syariah, asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah, yang nantinya akan digunakan juga dalam penentuan batasan lini usaha yang akan dijamin dalam program penjaminan polis,” jelas Ogi.

Sebagai informasi, perusahaan asuransi di Indonesia harus memenuhi modal minimum untuk periode 2026 dan 2028. Perinciannya pada 2026 modal minimum yang harus dipenuhi adalah Rp250 miliar untuk perusahaan asuransi dan Rp500 miliar untuk perusahaan reasuransi.

Kemudian, pada 2028, akan ada pengelompokan perusahaan berdasarkan ekuitas (KPPE 1 dan KPPE 2), dengan modal minimum yang berbeda untuk masing-masing kelompok. 

Untuk KPPE 1, modal minimumnya adalah Rp500 miliar untuk perusahaan asuransi dan Rp1 triliun untuk perusahaan reasuransi. Sedangkan untuk KPPE 2, modal minimumnya adalah Rp1 triliun untuk perusahaan asuransi dan Rp2 triliun untuk perusahaan reasuransi.

 

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Rio Sandy Pradana

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future
The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future

Asuransi
51 menit yang lalu

OJK Godok Aturan Baru Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan KPPE

Kredit Perbankan Diproyeksi Tumbuh 8–10% pada 2025, Ini Pendorong Utamanya
Perbankan
8 jam yang lalu

Kredit Perbankan Diproyeksi Tumbuh 8–10% pada 2025, Ini Pendorong Utamanya

Puluhan Ribu Orang jadi Korban Scam AI, Simak 3 Imbauan OJK agar Aman
Personal Finance
10 jam yang lalu

Puluhan Ribu Orang jadi Korban Scam AI, Simak 3 Imbauan OJK agar Aman

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?
Perbankan
11 jam yang lalu

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?

BRImo jadi Senjata BBRI Jaring Dana Murah, Pengguna Sentuh 42,7 Juta
Perbankan
12 jam yang lalu

BRImo jadi Senjata BBRI Jaring Dana Murah, Pengguna Sentuh 42,7 Juta

