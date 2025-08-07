Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

Aset asuransi jiwa syariah di Indonesia mencapai Rp34,89 triliun per Juni 2025, tumbuh 5,31% (YoY), didorong peningkatan kontribusi premi.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:31
Share
Pegawai memotret logo asuransi syariah dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai memotret logo asuransi syariah dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset asuransi jiwa syariah pada Juni 2025 mengalami peningkatan, sejalan dengan kinerja kontribusi yang meningkat.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan aset asuransi jiwa syariah mencapai Rp34,89 triliun per Juni 2025, tumbuh 5,31% secara tahunan (year on year/YoY).

“Adapun, nilai aset per Juni 2024 sebesar Rp33,13 triliun,” tuturnya dalam keterangan resmi konferensi Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, dikutip pada Kamis (7/8/2025).

Sementara itu, OJK mencatat aset asuransi jiwa syariah pada Mei 2025 mencapai Rp34,48 triliun. Dengan demikian, per Juni 2025 aset ini meningkat sebesar Rp1,19% secara bulanan (month to month/MoM).

Mirza meneruskan, kontribusi atau pendapatan premi di perusahaan asuransi jiwa syariah ataupun asuransi umum syariah per Juni 2025 juga mengalami peningkatan secara tahunan.

“Pada Juni 2025 kontribusi asuransi syariah mencapai Rp13,81 triliun,” tuturnya.

Baca Juga

Secara keseluruhan, premi industri asuransi mencapai Rp166,26 triliun pada Juni 2025, atau tumbuh 0,65% (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa, asuransi umum, serta reasuransi. Adapun, premi asuransi jiwa terkontraksi sebesar 0,57% (YoY) dengan nilai Rp87,48 triliun.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 2,04% [YoY] dengan nilai sebesar Rp78,77 triliun,” tutur Ogi.

Kinerja itu membuat total aset industri asuransi mencapai Rp939,88 triliun per Juni 2025, tumbuh 3,58% (YoY) dari sebelumnya Rp907,39 triliun. Dengan total aset itu, industri asuransi jiwa mencatatkan risk based capital (RBC) 473,55%, serta industri asuransi umum dan reasuransi memiliki RBC 312,33%.

Tingkat RBC industri berada di atas batas minimal 120%, yang menunjukkan kapasitas perasuransian dalam menanggung risiko.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri

IFG Life Lelang 7 Aset di Sekitaran Menteng, Termurah Rp33 Miliar

IFG Life Lelang 7 Aset di Sekitaran Menteng, Termurah Rp33 Miliar

Lowongan Kerja, 7 Tips agar Lolos Interview

Lowongan Kerja, 7 Tips agar Lolos Interview

Asuransi Kendaraan Bermotor Stagnan

Asuransi Kendaraan Bermotor Stagnan

Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

Zulhas: Investor Bisa Sumbang Dana buat Program Makan Bergizi Gratis

Zulhas: Investor Bisa Sumbang Dana buat Program Makan Bergizi Gratis

Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI untuk Negeri

Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI untuk Negeri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi
Bisnis Syariah
19 menit yang lalu

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%
Perbankan
43 menit yang lalu

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom
Moneter
47 menit yang lalu

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
23 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025
Asuransi
57 menit yang lalu

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah
Asuransi
1 jam yang lalu

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

4

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025

5

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

4

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025

5

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit