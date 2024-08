Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Gelar Kegiatan untuk Nasabah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional yang diperingati pada 4 September 2024 di seluruh Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia atau Bank”), hari ini menggelar kegiatan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan bersama Direktur Operasional Widya Permana, Direktur Perbankan Syariah Romy Buchari, serta Direktur Informasi dan Teknologi Bambang Irawan mengunjungi kantor-kantor cabang Bank yang telah ditentukan untuk menyapa langsung nasabah yang sedang berkunjung ke kantor cabang tersebut serta memberikan apresiasi kepada nasabah loyal yang diundang secara khusus.

Kegiatan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia tahun ini mengusung tema “Building a Brighter Future Together” yang merupakan perwujudan dari komitmen Bank untuk selalu menjadikan nasabah sebagai fokus Bank dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Ada pun serangkaian kegiatan yang dilangsungkan pada Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia meliputi, kegiatan customer engagement oleh Direksi pemberian voucher sebagai apresiasi kepada nasabah, hingga perhelatan talkshow dengan beragam tema.

Kemeriahan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia juga dilengkapi dengan kreatifitas karyawan mengenakan busana kerja dengan dresscode serta dekorasi kantor tematik berlaku di seluruh jaringan kantor cabang, termasuk Contact Center Maybank Indonesia.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan perayaan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia menjadi momentum penting untuk menyatakan komitmen Bank dalam pemberian layanan yang prima serta penghargaan atas loyalitas nasabah kepada Maybank Indonesia.

“Kami secara konsisten dan berkesinambungan membangun budaya customer centric guna memperkuat kualitas layanan serta terus mendorong pengembangan bisnis kami untuk menjadi one stop service yang end to end. Ini juga merupakan perwujudan dari misi Humanising Financial Services yang kami usung pada identitas Maybank Indonesia,” ujar Steffano hari ini.

Customer centricity juga merupakan fokus dari penerapan strategi Maybank Group M25+ yang dijalankan oleh Maybank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat diferensiasi Bank yang ditempuh melalui lima strategi utama. Demikian juga, strategi ini diharapkan dapat mendorong kapasitas maupun kapabilitas Maybank Indonesia untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan customer experience di kantor cabang Maybank Indonesia adalah memperkenalkan fungsi Concierge untuk membantu mengarahkan nasabah dalam bertransaksi serta mempercepat waktu layanan.

Menurut Steffano, penyelenggaraan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia menjadi sarana untuk mengapresiasi, baik nasabah eksisting maupun nasabah baru, terutama kepada nasabah loyal dengan memberikan customer experience yang terbaik.

“Penyelenggaraan Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah Maybank Indonesia dalam bertransaksi, sehingga mampu membangun word of mouth yang positif dan mendorong ketertarikan calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank,” jelas Steffano. Sebelum Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia digelar, Maybank Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Road to National Customer Day, diantaranya melalui talkshow Women’s International Day yang memberikan edukasi tentang solusi Maybank Shariah Wealth Management, MySWM, termasuk juga kegiatan yang melibatkan nasabah dalam momen perayaan Hari Raya Idul fitri, Idul Adha dan Imlek.

Pada 4-5 September 2024, Maybank Indonesia secara khusus akan membagikan voucher belanja kepada nasabah melalui kantor-kantor cabang yang telah ditetapkan dan juga melalui Contact Center. Voucher tersebut diberikan kepada nasabah yang pada hari tersebut melakukan pembukaan Maybank Tabungan U atau U iB, Maybank Kartu Kredit, atau melakukan aktivasi M2U ID App (mobile banking)/M2U ID Web (internet banking), atau mem-follow akun IG Maybank Indonesia, guna mengikuti informasi – informasi dan promosi terkini yang tentunya bermanfaat bagi nasabah.

Tak terkecuali, Maybank Indonesia juga melakukan rangkaian kegiatan apresiasi kepada nasabah Premier dan nasabah Corporate.

Maybank Indonesia juga memberikan program promo, yakni 3rd U Anniversary Maybank Tabungan U atau U iB, Welcome Bonus Rp1 juta Maybank TREATS Cash di Maybank White Card dan Cashback dari transaksi Maybank QR Pay di M2U ID App dengan minimum 4x transaksi dan akumulasi sejumlah nominal tertentu per minggu.

Masih dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional Maybank Indonesia tersebut, Maybank Indonesia juga akan menggelar talkshow edukasi seputar keuangan syariah, keberlanjutan (sustainability) dan teknologi digital. Selain itu, peringatan Hari Pelanggan Nasional juga diramaikan dengan program untuk karyawan Bank yaitu MARTABAK for Maybankers melibatkan jajaran Direksi Bank melakukan sharing session sebagai bagian dari upaya meningkatkan employee engagement.