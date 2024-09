Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 9 September 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.475 per dolar AS pada perdagangan Senin (9/9/2024) alias awal pekan ini.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,63% atau 97,5 poin ke level Rp15.475, berbarengan dengan kenaikan indeks dolar AS sebesar 0,08% ke level 101,25.

Sebagian besar mata uang kawasan Asia turut dibuka melemah. Dolar Singapura turun 0,01%, dolar Taiwan melemah 0,38%, dan won Korea turun 0,09%.

Yen Jepang juga menyusut 0,39%, dolar Hong Kong 0,01%, Peso Filipina 0,53%, Yuan dan Ringgit Malaysia masing-masing 0,17% dan 0,45%, serta Baht Thailand yang mengalami pelemahan minor sebesar 0,07%.

Hanya rupee India yang tercatat mengalami penguatan terhadap mata uang negeri Paman Sam. Nilai tukar Rupee naik tipis 0,04% atau 0,032 poin.

Meskipun demikian, sejumlah analis memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bakal lanjut menguat sepanjang periode 9–13 September 2024.

Analis Komoditas Lukman Leong mengatakan proyeksi penguatan nilai tukar rupiah akan sejalan dengan dolar AS yang tertekan oleh data-data ekonomi, terutama perihal pekerjaan.

Sementara itu, dari domestik, cadangan devisa atau cadev yang meningkat menuju rekor US$150 miliar diperkirakan semakin mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

“Dolar AS sendiri masih akan dalam tekanan menjelang FOMC [Federal Open Market Committee] dua pekan mendatang,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.410 dan harga jual sebesar Rp15.430 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.300 dan Rp15.600 per pukul 08.02 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 08.06 WIB, yakni harga beli sebesar Rp15.300 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.600 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.423 dan Rp15.453 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.330 dan Rp15.530 hingga waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.11 WIB masing-masing sebesar Rp15.465 dan Rp15.485.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.250 dan harga jual senilai Rp15.600. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 09.55 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.250 dan Rp15.600.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.418 dan harga jual sebesar Rp15.438 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.270 dan jual sebesar Rp15.620. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.