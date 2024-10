Bank Mandiri Ajak Wirausaha Hadapi Era Global di Trade Expo Indonesia 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG - Bank Mandiri, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konsisten mendukung pengembangan ekonomi dan wirausaha di Indonesia untuk naik kelas melalui dukungan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan ini, ditujukan untuk mempromosikan produk dan jasa unggulan Indonesia ke pasar internasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, Keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 merupakan cerminan komitmen perseroan untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi. Adapun pameran perdagangan terbesar di Indonesia ini, berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 9-12 Oktober 2024 yang mempertemukan pelaku usaha, pembeli internasional, dan investor dari berbagai sektor.

“Dengan ribuan calon pembeli yang akan hadir dari lebih 130 negara, acara ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi wirausaha lokal untuk menunjukkan keunggulan produk mereka, tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas,” terang Darmawan di Tangerang Selatan, Rabu (9/10).

Bank berlogo pita emas ini menambahkan, keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 menjadi bagian dari misi untuk mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian Indonesia. “Kami percaya bahwa melalui akses yang lebih baik ke pasar internasional, kami dapat membantu pelaku usaha lokal untuk tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di kancah global,” paparnya.

Selain berfokus pada event peningkatan ekspor dan menarik minat investor asing, TEI juga menyajikan serangkaian kegiatan seperti business matching, business counseling, seminar internasional, serta buyers night. Untuk itu, Bank Mandiri turut mengikutsertakan wirausaha serta UMKM binaan terpilih dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Wirausaha Muda Mandiri (WMM), dan Rumah BUMN. Produk-produk yang dipamerkan akan mencakup kategori Food, Beverages & Agriculture Product (Hall 3A) dan Home Living (Hall 8). Menurutnya, seluruh produk tersebut telah memenuhi standar ekspor dan memiliki legalitas usaha yang jelas, sehingga siap untuk bersaing di pasar internasional.

“Kami berharap bahwa melalui partisipasi di TEI 2024, produk-produk UMKM ini dapat mengukuhkan posisinya di pasar global dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas,” tambah Darmawan.

Melalui TEI 2024, Bank Mandiri berharap dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di pasar global. Keterlibatan Bank Mandiri dalam event ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berbasis kerakyatan.

Lebih dari itu, dukungan Bank Mandiri untuk TEI 2024 mencakup persiapan hingga pelaksanaan acara, termasuk serangkaian roadshow ke 7 (tujuh) kota untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada para exhibitor dan pengunjung. “Kami berkomitmen membantu networking antara berbagai pelaku usaha, investor, dan stakeholder lainnya melalui kegiatan business matching selama acara. Kehadiran kami di TEI 2024 juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pelaku industri, menjalin kemitraan yang bermanfaat, dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis di Indonesia.” imbuhnya.

Bukan hanya itu, Bank Mandiri berkomitmen untuk menyediakan layanan dan solusi perbankan yang inovatif dan efisien untuk mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompetitif melalui Kopra by Mandiri. Bukan tanpa sebab, Kopra by Mandiri kini hadir dengan personalized management dashboard yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta berbagai tambahan fitur transaksi digital. Komitmen ini sejalan dengan aspirasi Bank Mandiri untuk menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara.

“Sebagai Bank yang memiliki core competence di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, kami memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi. Kopra by Mandiri dengan berbagai solusi digital sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang terus berkembang,” ujar Darmawan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Bank Mandiri juga menawarkan berbagai layanan dan skema pembiayaan yang mendukung setiap tahap aktivitas eksportir. “Kami menyediakan solusi layanan dan pembiayaan untuk fase pra-pengiriman maupun pasca-pengiriman barang melalui layanan perbankan digital, Kopra Trade dan Kopra Value Chain. Transaksi Trade Service dan Trade Finance, termasuk proses penerbitan Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi, dapat diakses oleh pelaku bisnis dengan mudah dan cepat,” imbuhnya.



Sementara itu, transaksi pembiayaan ekosistem mitra eksportir, baik di dalam negeri maupun luar negeri juga dapat difasilitasi oleh Kopra Value Chain. Tidak hanya itu, dengan Kopra Cash Management juga para eksportir dapat melakukan transaksi valuta asing (valas) melalui fitur e-FX yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penjualan/pembelian mata uang asing secara mudah.