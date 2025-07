Kabar dari Bank JTrust (BCIC) Soal Upaya Penuhi Free Float Saham

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) menyampaikan bahwa perseroan masih berupaya memenuhi ketentuan free float alias saham beredar yang dimiliki masyarakat di luar pemegang saham strategis mencapai minimal 7,5%.

Manajemen Bank JTrust menyampaikan bahwa realisasi upaya pemenuhan ketentuan V.1.1 dan/atau ketentuan V.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A itu telah dilakukan sejak Januari 2025.

“Sejauh ini perseroan juga telah berhasil mengangkat kondisi free float dari posisi 5,26% pada akhir Januari 2025 menjadi 6,20% di akhir Februari 2025 dan 7,10% di akhir Juni 2025,” ungkap dokumen yang diteken Felix I. Hartadi dan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Bank JTrust, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, realisasi itu tercapai melalui divestasi sebagian porsi saham pemegang saham pengendali dan atau relasi dari Bank JTrust.

Pemegang saham pengendali utama maupun pemegang saham yang berelasi dengan pemegang saham utama Bank JTrust juga disebut akan terus melanjutkan upaya melakukan divestasi, demi terus menambah jumlah free float perseroan.

Menurut dokumen yang sama, target waktu yang ditetapkan Bank JTrust untuk dapat memenuhi ketentuan ini ditetapkan pada semester II/2025.

Adapun mengacu pada laman Bursa, BCIC masih disuspensi dari perdagangan dan saat ini juga berada dalam papan pencatatan pemantauan khusus di BEI sejak 28 Mei 2025.

Hal tersebut dikarenakan BCIC dinilai memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama tiga bulan terakhir, baik di pasar reguler maupun pasar reguler periodic call auction.

BCIC saat ini dikendalikan oleh J Trust Co., Ltd. yang memiliki persentase saham 72,23% atau setara dengan 13,08 miliar lembar saham. J Trust Asia Pte. Ltd. dan PT JTrust Investment Indonesia menyusul dengan persentase kepemilikan masing-masing 19,32% dan 1,39%.