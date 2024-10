Simak Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini, 11 Oktober 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (11/10/2024) ke level Rp15.655 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,14% atau 22,5 poin ke level Rp15.655 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,07% ke level 102,91. Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Dolar Taiwan menguat 0,01%, won Korea Selatan naik 0,34% dan peso Filipina menguat 0,16%.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya susut 0,12%, dolar Singapura melemah 0,01%, serta rupee India terkoreksi 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah bakal ditutup melemah di rentang Rp15.610 sampai dengan Rp.15.730. Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (11/10/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.595 dan harga jual sebesar Rp15.615 berdasarkan e-rate.Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.594 dan Rp15.619 untuk e-rate.Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.715 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.640 dan harga jual sebesar Rp15.660 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.593 dan Rp15.613.Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.