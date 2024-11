Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 18 November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp15.846 pada perdagangan awal pekan ini, Senin (18/11/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,18% atau 28 poin. Indeks dolar melemah 0,02% ke posisi 106,602.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,30%, rupee India melemah 0,03%, dan yuan China melemah 0,07%.

Dolar Singapura menguat sebesar 0,01%, baht Thailand menguat 0,21%, ringgit Malaysia menguat 0,25%, dolar Taiwan menguat 0,02%, peso Filipina menguat 0,09%, won Korea menguat 0,44%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah direntang Rp15.860-Rp15.940.

Ibrahim mengatakan bahwa dolar melonjak ke level tertinggi dalam 1 tahun di tengah meningkatnya ketidakpastian atas prospek suku bunga jangka pendek, dan pasar juga tidak yakin atas prospek suku bunga di bawah presiden terpilih AS Donald Trump. Sementara itu, investor mencerna pembacaan ekonomi yang beragam dari China.

Dia menyatakan bahwa inflasi konsumen dan produsen AS terpantau stagnan selama Oktober, sedangkan komentar dari pejabat Federal Reserve menunjukkan bank sentral lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga lebih lanjut.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa ketahanan ekonomi AS berarti bank sentral perlu waktu untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Menurutnya, komentar itu membuat para pedagang mengurangi ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga pada Desember.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.840 dan harga jual sebesar Rp15.860 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.720 dan Rp16.020 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.720 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.020 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.834 dan Rp15.859 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.740 dan Rp15.940 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.41 WIB masing-masing sebesar Rp15.860 dan Rp15.880.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.675 dan harga jual senilai Rp16.025. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Jumat (14/11/2024) pukul 10.32 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.04 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.625 dan Rp15.975.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.796 dan harga jual sebesar Rp15.896 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.705 dan jual sebesar Rp16.005. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.