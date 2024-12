Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 5 Desember 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.921 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (5/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,10% atau 16 poin ke posisi Rp15.921 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,10% ke posisi 106,242.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif. Yen Jepang menguat 0,14%, dolar Singapura menguat sebesar 0,04%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, ringgit Malaysia menguat 0,42%, peso Filipina menguat 0,12%, dolar Taiwan menguat sebesar 0,22%, dan baht Thailand menguat 0,06%.

Sementara itu, yuan China melemah 0,13%, won Korea melemah 0,14%, dan rupee India melemah 0,05%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp15.920—Rp16.000.

Sentimen yang mempengaruhi pergolakan rupiah antara lain dinamika yang terjadi seputar pengumuman darurat militer di Korea Selatan, yang dicabut beberapa waktu kemudian. Dia menilai bahwa ketidakpastian politik di negara tersebut melemahkan sentimen investor di seluruh Asia, mengingat Korea Selatan dianggap sebagai pilar ekonomi Asia Timur.

Selain itu, Ibrahim juga mengatakan bahwa pelaku pasar juga gelisah menjelang pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang suku bunga.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 5 Desember 2024

Dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan tetap diberlakukan pada 2025. Pemerintah akan tetap memprioritaskan daya beli masyarakat dalam penerapan kebijakan ini.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.897 dan harga jual sebesar Rp15.917 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.755 dan Rp16.055 per pukul 09.14 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.51 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.755 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.055 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 06.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.899 dan Rp15.989 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.805 dan Rp16.055 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.908 dan Rp15.928.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.700 dan harga jual senilai Rp16.050. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.11 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.57 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.700 dan Rp16.050.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.895 dan harga jual sebesar Rp15.915 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.795 dan jual sebesar Rp16.055. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.