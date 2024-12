Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (23/12)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.181 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (23/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.181 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (23/12/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,25% atau 40,5 poin ke posisi Rp16.181 per dolar AS. Indeks dolar terpantau naik 0,11% ke posisi 107,74.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya juga menunjukkan penguatan. Dolar Hong Kong naik 0,05%, dolar Singapura menguat 0,13%, dolar Taiwan menguat 0,15%, peso Filipina naik 0,35%, rupee India menguat 0,06%, dan yuan China naik tipis 0,01%. Di sisi lain, yen Jepang melemah 0,08%, won Korea Selatan turun 0,23%, dan baht Thailand melemah 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebutkan bahwa sentimen eksternal dan internal memengaruhi pergerakan rupiah. Dari sisi eksternal, bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), telah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan, meskipun langkah penurunan suku bunga pada 2025 diproyeksikan akan lebih lambat.

Dari sisi internal, Bank Indonesia (BI) menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga berkat permintaan domestik dan investasi yang tumbuh positif di kuartal terakhir 2024. Konsumsi pemerintah meningkat seiring dengan tingginya belanja akhir tahun, sementara konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh, didukung oleh keyakinan konsumen yang stabil.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.130 dan harga jual sebesar Rp16.155 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.982,50 dan Rp16.282,50 per pukul 09.42 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.44 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.982,50 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.282,50 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.17 WIB masing-masing sebesar Rp16.137 dan Rp16.160 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.050 dan Rp16.250 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate dengan pembaruan terakhir pada Jumat (20/12/2024) pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.325.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.875 dan harga jual senilai Rp16.225. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.04 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Jumat pukul 09.42 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.140 dan harga jual sebesar Rp16.160 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.975 dan jual sebesar Rp16.325. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.