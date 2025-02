Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 6 Februari 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.305 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,08% ke level Rp16.305 per dolar AS. Indeks dollar AS melemah 0,03% atau 0,03 poin ke level 107,55.

Sejumlah mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,35%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura melemah 0,01%, dolar Taiwan menguat 0,03%, dan won Korea Selatan melemah 0,18%.

Yuan China terpantau turun 0,05%, peso Filipina menguat 0,12%, rupee India melemah 0,44%, ringgit Malaysia naik 0,18%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menyebut bahwa terdapat sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini.

Ibrahim mengatakan bahwa kekhawatiran tentang perang dagang global yang berlarut-larut sedikit mereda menyusul kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dengan Kanada dan Meksiko terkait penangguhan tarif.

Sementara itu, dari dalam negeri, pergerakan nilai tukar turut dipengaruhi oleh kabar bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,03% secara year on year (YoY).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.313 dan harga jual sebesar Rp16.338 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.155 dan Rp16.455 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.09 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.155 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.455 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.307 dan Rp16.335 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.215 dan Rp16.415 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.425. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.53 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.17 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.316 dan harga jual sebesar Rp16.336 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.165 dan jual sebesar Rp16.465. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.