Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, Rabu 12 Maret 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.442 per dolar AS pada perdagangan Rabu (12/3/2025). Cek kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.442 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,21% atau 34 poin ke posisi Rp16.442 per dolar AS. Indeks dolar menguat 0,17% ke posisi 103,450.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,10%, dolar Singapura menguat 0,09%, yuan China menguat 0,06%, baht Thailand menguat 0,03%, won Korea menguat 0,15%, dan rupee India menguat 0,13%.

Mata uang lainnya yakni dolar Taiwan melemah sebesar 0,16%, peso Filipina melemah 0,20%, ringgit Malaysia melemah 0,31%, dan dolar Hong Kong melemah 0,01%.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump telah mengguncang pasar di seluruh dunia, yang mana Trump memberlakukan dan kemudian menunda tarif terhadap pemasok minyak terbesar negaranya, Kanada dan Meksiko, serta menaikkan bea atas barang-barang China.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa risiko ekonomi meningkat untuk Meksiko, Kanada, dan AS ketika bisnis dan pembuat kebijakan bergulat dengan ketidakpastian yang berasal dari implementasi tarif Trump.

Kekhawatiran inflasi di AS yang sudah meningkat pun disebut kian memburuk, sehingga bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed diprediksi akan menunda penyesuaian kebijakan moneter dalam waktu dekat.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.430 dan harga jual sebesar Rp16.450 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.270 dan Rp16.570 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.570 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.54 WIB masing-masing sebesar Rp16.433 dan Rp16.456 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.350 dan Rp16.550 sampai dengan waktu yang sama.