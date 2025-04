BI Rate Diumumkan Pekan Depan, Intip Bunga Bank Digital ARTO, Seabank, BBYB Cs

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bakal mengumumkan suku bunga acuan (BI Rate) pada pekan depan. Sebagaimana telah ditetapkan, jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan pada April dilaksanakan pada 22—23 April 2025.

Pada Maret 2025, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam RDG di 19 Maret 2025. Seiring keputusan ini, Bank Indonesia juga mempertahankan deposit facility tetap sebesar 5,00%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,50%.

Saat itu, Gubernur Bank Indonsia Perry Warjiyo menyebut keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang diperkirakan terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Lantas, bagaimana kondisi suku bunga digital saat ini?

Berikut daftar suku bunga deposito bank digital terbaru

1. Bank Jago (ARTO)

Dalam situs resmi Bank Jago yang diakses pada Sabtu (19/4/2025), suku bunga pada Kantong Nabung sebesar 3,75% per tahun dan Kantong Terkunci sebesar 4,25% per tahun.

Untuk simpanan deposito, Bank Jago menawarkan suku bunga pada rentang 5% hingga 6%. Rinciannya, untuk deposito dengan nilai Rp1 juta hingga Rp99,99 juta selama sebulan, suku bunganya 5% per tahun. Pada nominal yang sama untuk tiga bulan suku bunganya 5,5% dan enam serta dua belas bulan suku bunganya yakni 5,75% per tahun.

Lalu, deposito dengan nominal Rp100 juta hingga Rp499,99 juta, untuk satu bulan suku bungannya sekitar 5,5% per tahun. Sementara untuk tiga bulan, suku bunganya 5,75% per tahun. Serta enam sampai dua belas bulan, suku bunganya 5,75% per tahun.

Sementara untuk deposito Rp500 juta ke atas, suku bunga selama satu bulan sebesar 5,75% per tahun. Untuk tiga bulan, suku bunganya 6% per tahun. Kemudian enam sampai dua belas bulan yaitu 6% per tahun.

Sebagai catatan, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank.

2. Allo Bank (BBHI)

Bank digital Allo Bank memperbarui suku bunga deposito pada 9 Januari 2025. Untuk bisa membuka deposito Allo Bank, nasabah hanya perlu menyetor simpanan awal sebesar Rp1 juta.

Allo Bank menawarkan suku bunga deposito tertinggi sebesar 7,50% per tahun dan terendah 5% per tahun. Berikut rinciannya:

Nominal Minimal Suku Bunga (Tahunan atau Per Tahun) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan Rp1 juta - Rp100 juta 5% 6,50% 7% 7,50% 6,50% > Rp100 juta 5,75% 7% 7,25% 7,50% 6,50% Ekstra bunga 1% p.a. untuk Deposito pertama

3. Seabank

Seabank menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan. Nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, penempatan deposito relatif dalam jangka waktu singkat, mulai dari 1 bulan.

4. Bank Raya (AGRO)

Bank Raya (AGRO) memiliki produk Saku Jaga bagi nasabah yang ingin mempersiapkan dana tak terduga. Nasabah bisa mendapatkan bunga lebih besar dengan fitur kunci di Saku Jaga Optimal. Bunga simpanan untuk produk Saku Jaga Bank Raya berkisar antara 0,50% hingga 3,00% per tahun. Berikut rinciannya:

Sementara, bunga Saku Jaga Optimal ditawarkan dari 4,00% hingga 6,00% per tahun, bergantung pada jangka waktu kunci. Berikut rinciannya:

Bunga Saku Jaga

No Tiering Suku Bunga Saku Jaga 1 <1jt 0,50% 2 ≥1jt sd. ≤ 10 jt 1,00% 3 >10 jt sd. ≤ 100 jt 2,00% 4 >100 jt 3,00%

Bunga Saku Jaga Optimal

No. Jangka Waktu Kunci Suku Bunga Saku Jaga 1 1 bulan 4.00% 2 3 bulan 4.25% 3 6 bulan 4.50% 4 12 bulan 5.00% 5 24 bulan 6.00%

Bunga Saku Pintar

No Periode Menabung Suku Bunga Saku Pintar 1 s.d 1 tahun 3,75% 2 >1 tahun - 5 tahun 4,25% 3 >5 tahun 4,50%

5. Bank Neo Commerce (BBYB)

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC terakhir diperbarui pada 11 November 2024. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,00% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,25% per tahun, dan WOW 3 bulan 6,75% per tahun.

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8,00% per tahun.

6. Bank Saqu

Bank Saqu, layanan bank digital dari PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab menawarkan fitur Busposito.

Fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Bunga Busposito mengikuti ketentuan suku bunga yang berlaku. Tak hanya itu, terdapat produk Saku Booster dengan penawaran bunga 10% per tahun yang akan diberikan per hari.

Sementara untuk deposito reguler, Bank Saqu menetapkan antara 4,25% hingga 6,00% per tahun.

7. Blu by BCA Digital

Layanan Blu by BCA Digital memberikan suku bunga deposito dari 3,50% hingga 4,75% per tahun. Nasabah dapat menyimpan dana pada produk deposito Blu by BCA Digital, yaitu bluDeposit, dari Rp1 juta dengan tenor mulai dari 1 bulan.