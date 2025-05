Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 5 Mei 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.429 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (5/5/2025). Simak nilai kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,05% atau 8,5 poin ke posisi Rp16.429 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,32% ke posisi 99,520.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,51%, won Korea menguat 1,81%, peso Filipina menguat 0,25%, ringgit Malaysia menguat 1,16%, dan dolar Taiwan menguat sebesar 3,67%.

Baht Thailand menguat 0,36%, dolar Singapura menguat 0,53%, yuan China stagnan, dan rupee India melemah 0,06%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen yang memengaruhi nilai tukar rupiah antara lain konsolidasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam menjalankan bauran kebijakan ekonomi. Indeks keyakinan konsumen (IKK) Indonesia pada April 2025 tercatat menguat dibanding Maret 2025.

Pada level global, dia mengatakan bahwa akan ada potensi perdamaian antara AS dengan China dalam isu perang tarif dagang.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa geopolitik global masih memanas. Hal ini ditandai dari gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang akan berakhir dan situasi di Timur Tengah yang dinilai masih tegang.

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin 5 Mei 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.375 dan harga jual sebesar Rp16.395 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.590 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.290 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.590 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.388 dan Rp16.489 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.290 dan Rp16.590 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.02 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.430 dan Rp16.460.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual senilai Rp16.252. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Jumat pukul 14.28 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Jumat pukul 14.33 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.525.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.378 dan harga jual sebesar Rp16.398 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.300 dan jual sebesar Rp16.600. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.