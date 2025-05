Bank Mandiri (BMRI) Lunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2020 Seri A Rp350 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyebut telah melakukan pelunasan obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2020 Seri A sebesar Rp350 miliar.

Menurut pernyataan Bank Mandiri di Bursa Efek Indonesia (BEI), pelunasan pokok obligasi dilakukan pada 14 Mei 2025 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Dengan ini kami atas nama Bank Mandiri menyampaikan laporan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 Seri A pokok obligasi Rp350 miliar, tanggal distribusi 12 Mei 2020, jatuh tempo 12 Mei 2025," kata Senior Vice President Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Sebagai informasi, Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I 2020 Seri A adalah obligasi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dalam rangka penghimpunan dana dengan total nilai Rp350 miliar. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada 12 Mei 2025.

Adapun Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I 2020 termasuk Seri A dan Seri B telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Mei 2020.

Sementara itu, Bank Mandiri membukukan laba konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp13,87 triliun pada kuartal I/2025. Capaian ini naik 3,89% dibandingkan kuartal I/2024 yang sebesar Rp12,7 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dirilis melalui situs resmi Bank Mandiri, Selasa (29/4/2025), pendapatan bunga bersih dan syariah tercatat sebesar Rp39,62 triliun, tumbuh 11,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp35,53 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun hingga kuartal I/2025 mencapai Rp1.748,71 triliun, tumbuh signifikan 58,9% secara year-to-date (YTD) dari posisi Desember 2024 sebesar Rp1.099,9 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) naik menjadi 93,45% per Maret 2025, dari 89,66% pada Maret 2024. Adapun total aset Bank Mandiri per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp2.463,65 triliun.