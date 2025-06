Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini, 2 Juni 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.329 per dolar AS pada perdagangan Senin (2/6). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.329 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (2/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,02% ke Rp16.329 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,14% ke 99,19.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,37%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura menguat 0,12%, dolar Taiwan melemah 0,35%, dan won Korea menguat 0,18%.

Kemudian peso Filipina melemah 0,12%, rupee India melemah 0,07%, yuan China melemah 018%, ringgit Malaysia turun 0,32%, dan baht Thailand menguat 0,31%.

Adapun, pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup menguat di rentang Rp16.240 - Rp16.300 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar masih akan memperhatikan ketidakpastian atas perdagangan AS dan kesehatan fiskal, dengan fokus pada lebih banyak kesepakatan perdagangan AS dan kemajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemotongan pajak di AS.

Dari dalam negeri, terdapat perhatian terhadap kondisi ekonomi, di mana Indonesia diprediksi akan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% pada kuartal II/2025 seiring dengan gelontoran stimulus yang lebih menyasar masyarakat kelas bawah.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.303 dan harga jual sebesar Rp16.323 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.475 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.475 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.301 dan Rp16.327 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.215 dan Rp16.415 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.33 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir 28 Mei pukul 10.11 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir 28 Mei pukul 10.21 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.308 dan harga jual sebesar Rp16.328 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.195 dan jual sebesar Rp16.475. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.