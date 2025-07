Cek Kurs Dolar AS di Mandiri, BCA, BNI & BRI saat Rupiah Melemah Hari Ini, 21 Juli 2025

Rupiah melemah ke Rp16.325 per dolar AS pada 21 Juli 2025. Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.325 pada perdagangan hari ini, Senin (21/7/2025). Di sisi lain, greenback terpantau stagnan.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 28,50 poin atau 0,17% menuju Rp16.325 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS stagnan di level 98,48.

Sementara itu, mata uang di Asia mayoritas dibuka melemah. Yuan China melemah 0,03% bersama rupee India sebesar 0,09%. Sementara itu, won Korea dan baht Thailand masing-masing terkontraksi 0,05% dan 0,12% terhadap dolar AS.

Pengamat valas Ibrahim Assuaibi sebelumnya memproyeksikan bahwa rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup melemah pada rentang Rp16.280–Rp16.330 per dolar AS dalam perdagangan Senin (21/7/2025).

“Investor semakin yakin bahwa Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Sementara itu, kekhawatiran atas independensi bank sentral diperburuk di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Trump dan Ketua Fed Jerome Powell,” pungkas Ibrahim dalam keterangannya.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.325 dan harga jual sebesar Rp16.345 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.179 dan Rp16.479. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.179 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.479 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.316 dan Rp16.341 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.175 dan Rp16.475 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.01 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.287 dan Rp16.317.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.33 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.325 dan harga jual sebesar Rp16.340 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.210 dan jual sebesar Rp16.440. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.