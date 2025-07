Cek Kurs Dolar AS di Mandiri, BCA, BNI, dan BRI saat Rupiah Menguat, 22 Juli 2025

Rupiah menguat ke Rp16.310 per dolar AS pada 22 Juli 2025. Cek kurs jual dan beli di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp16.310 pada perdagangan hari ini, Selasa (22/7/2025). Pada saat bersamaan, indeks doalr AS juga terapresiasi.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 13 poin atau 0,08% menuju Rp16.310 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,07% ke 97,91.

Sementara itu, mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yuan China melemah 0,03% bersama rupee India sebesar 0,16%. Sementara itu, peso Filipina dan ringgit Malaysia masing-masing menguat 0,25% dan 0,03%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya memperkirakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah akan cenderung fluktuatif, tetapi berisiko ditutup melemah pada rentang Rp16.310 hingga Rp16.360 per dolar AS.

“Meningkatnya ketidakpastian tarif AS terus menjadi trending di kalangan para investor, setelah Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan tindakan balasan atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/7/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.292 dan harga jual sebesar Rp16.312 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.145 dan Rp16.445. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.145 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.445 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.293 dan Rp16.318 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.210 dan Rp16.410 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.18 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.325.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.295 dan harga jual sebesar Rp16.310 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.165 dan jual sebesar Rp16.465. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.