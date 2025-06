Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini, Selasa 3 Juni 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.274 per dolar AS pada Selasa (3/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.274 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (3/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,13% ke Rp16.274 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,13% ke 98,83.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang melemah 0,32%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dolar Singapura melemah 0,11%, dolar Taiwan melemah 0,07%, dan won Korea menguat 0,09%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,04%, rupee India menguat 0,23%, yuan China melemah 0,01%, ringgit Malaysia naik 0,39%, dan baht Thailand melemah 0,12%.

Melansir Reuters, dolar AS turun ke posisi terendah dalam enam minggu pada hari Selasa karena munculnya tanda-tanda kerapuhan dalam ekonomi Amerika Serikat akibat dampak dari perang dagang yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Ketika pasar saham global secara umum telah pulih dari volatilitas ancaman tarif dari Trump, nilai dolar tetap tertekan. Factory and Jobs Data di Amerika Serikat yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan diprediksi akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang dampak ketidakpastian perdagangan terhadap ekonomi AS sendiri.

"Seluruh dinamika ini pada dasarnya menunjukkan bahwa ketegangan dagang belum benar-benar membaik, dan kita telah melihat dolar terpukul secara luas," kata Rodrigo Catril, senior FX strategist di National Australia Bank.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.270 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.095 dan Rp16.395 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 08.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.208 dan Rp16.309 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.110 dan Rp16.410 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.05 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.280.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.425. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.10 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Selasa pukul 10.38 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.271 dan harga jual sebesar Rp16.291 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.120 dan jual sebesar Rp16.420.Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.