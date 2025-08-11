Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti

OJK terima 3.858 pengaduan debt collector fintech, sanksi berat menanti PUJK yang melanggar aturan. OJK perkuat regulasi dan edukasi konsumen.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 11:41
Share
Ilustrasi debt collector/Freepik
Ilustrasi debt collector/Freepik
Ringkasan Berita
  • OJK menerima 3.858 pengaduan terkait perilaku debt collector fintech yang tidak sesuai ketentuan dari Januari hingga 13 Juni 2025.
  • OJK siap memberikan sanksi administratif berat kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan penagihan.
  • OJK menguatkan regulasi, edukasi konsumen, dan penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak sesuai.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 3.858 pengaduan dari debitur di sektor fintech terkait perilaku penagihan debt collector yang tidak sesuai dengan ketentuan. Data ini dihimpun per Januari hingga 13 Juni 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan angka itu membuat sektor fintech menjadi sektor yang paling banyak mendapat pengaduan ihwal perilaku debt collector yang tidak sesuai ketentuan.

“OJK tidak segan-segan untuk mengenakan sanksi administratif berat kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan [PUJK], jika PUJK terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam jawaban tertulis RDK bulanan OJK, dikutip Senin (11/8/2025).

Kiki, sapaan akrabnya, berharap pengenaan sanksi OJK itu dapat memberikan pelindungan konsumen dari perilaku debt collector yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Lebih lanjut, dia mengaku OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat. 

Langkah preventif yang dilakukan OJK antara lain menyusun regulasi untuk mengatur tata cara penagihan ke debitur dengan menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Baca Juga

“Dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa pasal yang khusus mengatur mengenai penagihan termasuk hak dan kewajiban PUJK dalam melakukan penagihan kepada konsumen,” kata Kiki.

Dia meneruskan, langkah selanjutnya adalah mengedukasi konsumen dan masyarakat berkenaan penggunaan produk dan/atau layanan keuangan termasuk hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban konsumen. 

Sementara itu, ucapnya, secara kuratif OJK melakukan penguatan Internal Dispute Resolution (IDR). OJK mewajibkan PUJK untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang diajukan konsumen, termasuk soal mengadu mengenai perilaku penagihan yang dilakukan oleh PUJK ataupun pihak ketiga yang bekerja untuk PUJK. 

Selain IDR, Kiki juga menyebut OJK menguatkan External Dispute Resolution (EDR) melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, untuk menindaklanjuti setiap sengketa antara konsumen dan PUJK. Termasuk jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan secara IDR. 

“Dengan penguatan EDR ini diharapkan peran LAPS [Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa] akan semakin kuat guna membantu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
54 menit yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Ungkap Kasus Perampasan Kendaraan Oleh Debt Collector

Ungkap Kasus Perampasan Kendaraan Oleh Debt Collector

OJK Riau Tegaskan Larangan Kekerasan Debt Collector, Konsumen Bisa Menolak Jika Terancam

OJK Riau Tegaskan Larangan Kekerasan Debt Collector, Konsumen Bisa Menolak Jika Terancam

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk
Perbankan
19 menit yang lalu

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti
Fintech
43 menit yang lalu

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030
Moneter
1 jam yang lalu

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025
Asuransi
7 jam yang lalu

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025