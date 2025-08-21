Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mandiri Utama Finance: BI Rate Turun Jadi Katalis Pembiayaan Otomotif

Mandiri Utama Finance menyambut penurunan BI Rate 25 bps jadi 5%, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan daya tarik pembiayaan otomotif.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:49
Share
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang Mandiri Utama Finance (MUF) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang Mandiri Utama Finance (MUF) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) menyambut baik keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Penurunan ini dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap industri multifinance, termasuk dari sisi efisiensi biaya dana (cost of fund) dan daya tarik penawaran ke konsumen.

Direktur Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan pihaknya melihat peluang untuk mendapatkan pendanaan atau cost of fund dengan biaya yang lebih kompetitif dari perbankan.

“Hal ini akan mendukung strategi penyaluran pembiayaan MUF ke depan agar lebih efisien, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam menawarkan solusi pembiayaan kepada konsumen,” katanya kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025).

Dia meneruskan, perusahaan tentunya memiliki waktu penyesuaian untuk menindaklanjuti penurunan BI Rate tersebut. Ini karena perlu mempertimbangkan faktor lain seperti struktur pendanaan yang sudah berjalan, kondisi pasar, dan manajemen risiko.

Selain itu, lanjutnya, perusahaannya akan melihat langkah bank terlebih dahulu. Bila bank sudah melakukan penyesuaian BI Rate, maka MUF pun akan langsung mengadopsinya dalam waktu cepat.

Baca Juga

“Namun demikian, MUF terus berupaya agar perubahan suku bunga acuan dapat direspons dengan strategi pendanaan yang tepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen, termasuk kemungkinan penyesuaian bunga pembiayaan secara bertahap,” jelas dia.

Dapot melanjutkan, MUF optimistis penurunan BI Rate dapat mendorong minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan (kredit). Dia juga berharap keputusan ini dapat meningkatkan daya beli konsumen dan mendukung pertumbuhan pasar otomotif di Indonesia.

“Dari sisi permintaan, kami optimistis bahwa penurunan BI Rate dapat mendorong minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan, khususnya pada segmen kendaraan yang menjadi fokus MUF,” tuturnya.

Lebih jauh, Dapot mengemukakan bahwa MUF tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan pembiayaan pada kuartal III/2025. Terlebih, dia memandang momentum penurunan BI Rate ini sebagai katalis positif untuk meningkatkan permintaan.

“Sekaligus memperkuat kinerja pembiayaan MUF. Saat ini target pembiayaan baru MUF tahun 2025 sebesar Rp25 triliun tetap kami jaga, meskipun tetap berhati-hati terhadap perkembangan pasar dan industri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025).

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%.

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
56 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI

BNPL Multifinance Diramal Tetap Tumbuh Dua Digit Meski Ada 2 Tantangan Ini

BNPL Multifinance Diramal Tetap Tumbuh Dua Digit Meski Ada 2 Tantangan Ini

Didorong Milenial dan Gen Z, Paylater Multifinance Tumbuh Lebih Kencang dari Perbankan

Didorong Milenial dan Gen Z, Paylater Multifinance Tumbuh Lebih Kencang dari Perbankan

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Mandiri Utama Finance Sebut Minat Pembiayaan Kendaraan Listrik Tumbuh, tetapi Menantang

Mandiri Utama Finance Sebut Minat Pembiayaan Kendaraan Listrik Tumbuh, tetapi Menantang

Subsidiaries Bolster BBRI, BMRI, BBNI, Himbara’s Profit Growth

Subsidiaries Bolster BBRI, BMRI, BBNI, Himbara’s Profit Growth

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025
Perbankan
40 menit yang lalu

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025

Mandiri Utama Finance: BI Rate Turun Jadi Katalis Pembiayaan Otomotif
Multifinance
52 menit yang lalu

Mandiri Utama Finance: BI Rate Turun Jadi Katalis Pembiayaan Otomotif

Sudah 4 Kali, BI Masih Punya Ruang untuk Turunkan Suku Bunga Lagi
Moneter
2 jam yang lalu

Sudah 4 Kali, BI Masih Punya Ruang untuk Turunkan Suku Bunga Lagi

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata
Korporasi
20 jam yang lalu

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?
Asuransi
2 jam yang lalu

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka
Multifinance
18 jam yang lalu

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)
Perbankan
3 jam yang lalu

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BI Kembali Pangkas Suku Bunga BI Rate Jadi 5% pada Agustus 2025

2

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

3

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat

4

Saham Big Banks (BBCA, BMRI Cs) Terdongkrak usai BI Rate Turun ke 5%

5

BI Pangkas Suku Bunga Jadi 5%, Level Terendah Sejak November 2022

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Transaksi Patform Niaga Elektronik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BI Kembali Pangkas Suku Bunga BI Rate Jadi 5% pada Agustus 2025

2

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

3

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat

4

Saham Big Banks (BBCA, BMRI Cs) Terdongkrak usai BI Rate Turun ke 5%

5

BI Pangkas Suku Bunga Jadi 5%, Level Terendah Sejak November 2022