Presiden Direktur Asuransi Bintang Jabat Ketua Umum AAUI

Bisnis.com, JAKARTA — Hastanto Sri Margi Widodo ditetapkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI periode 2020–2023.

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara oleh seluruh anggota dalam Kongres ke-VI AAUI, Rabu (11/3/2020) di Jakarta. Widodo secara resmi menggantikan Dadang Sukresna yang menjabat sebagai Ketua Umum AAUI periode 2017–2020.

Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan bahwa dalam kongres tersebut berlangsung seiring berakhirnya kepengurusan AAUI sebelumnya. Pemilihan ketua umum menjadi salah satu agenda dari Kongres AAUI tersebut.

"Akhirnya, melalui voting dalam kongres yang menjadi ketua adalah Bapak Hastanto Sri Margi Widodo," ujar Dody pada Rabu (11/3/2020).

Sejak ditetapkan pada hari ini, Widodo resmi menjabat sebagai Ketua Umum AAUI dan kepengurusan lama telah resmi demisioner. Struktur kepengurusan baru akan ditetapkan dalam satu bulan ke depan.

Widodo menyandang gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma pada 1993 serta Magister of Engineering Science in Telecommunication & Networking dari Curtin University of Technology pada 1996.

Dia mengawali karirnya di industri asuransi pada 1998 di Zurich Group Indonesia sebagai IT Solution Manager. Widodo kemudian melanjutkan karirnya di sejumlah perusahaan, yakni PT Manulife Indonesia, PT Asuransi Cigna, kemudian PT Asuransi Bintang Tbk.

Pada 2016, Widodo diangkat sebagai Presiden Direktur Asuransi Bintang berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Dia masih memimpin perusahaan dengan kode emiten ASBI tersebut hingga saat ini.