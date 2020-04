Kurs Jual-Beli Dolar AS di Bank Mandiri dan BCA, 13 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar Amerika Serikat (AS) pada angka Rp15.700 untuk special rate pada Senin (13/4/2020) pukul 09.50 WIB. Sementara itu, harga jual berada di angka Rp15.925 per dolar AS.

Untuk TT counter, kurs beli dolar AS Bank Mandiri berada di angka Rp15.500, sedangkan kurs jual dolar AS di angka Rp16.000. Sementara itu, untuk bank notes Bank Mandiri menetapkan kurs beli Rp15.500 per dolar AS dan kurs jual Rp16.000 per dolar AS.

Dibandingkan dengan Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk. menetapkan kurs beli yang lebih tinggi untuk e-rate, yaitu Rp15.765 per dolar AS, sedangkan kurs jual Rp15.885 per dolar AS. Kurs ini ditetapkan pada pukul 10.20 WIB.

Untuk TT counter, BCA menetapkan kurs beli Rp15.625 per dolar AS dan kurs jual Rp16.125 per dolar AS. Untuk bank notes, bank swasta terbesar di Indonesia ini mematok kurs beli Rp15.625 per dolar AS dan kurs jual Rp16.125 per dolar AS.

Adapun, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menguat 75 poin atau 0,47 persen ke level Rp15.805 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah hanya 0,004 poin ke level 99,487 pada pukul 10.01 WIB.

Berikut kurs dolar AS pada Bank Mandiri dan BCA:

Kurs Jual-Beli Dolar AS Bank Mandiri:

Mata Uang Special Rate*

13/04/20 - 09:50 WIB TT Counter

13/04/20 - 09:50 WIB Bank Notes

13/04/20 - 09:50 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 15.700,00 15.925,00 15.500,00 16.000,00 15.500,00 16.000,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kurs Jual-Beli Dolar AS BCA:

Mata Uang e-Rate

13 Apr 2020 / 10:26 WIB TT Counter*

13 Apr 2020 / 08:11 WIB Bank Notes*

13 Apr 2020 / 08:26 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 15.765,00 15.885,00 15.625,00 16.125,00 15.625,00 16.125,00

*Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking. Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nomimal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.