Kurs Jual-Beli Dolar AS di BRI dan Bank Mandiri, 14 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan Selasa (14/4/2020) dibuka melemah setelah terapresiasi pada penutupan perdagangan Senin (13/4/2020). Lantas, bagaiamana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Selasa (14/4/2020) pukul 09.47 WIB sebesar Rp15.565 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.835 per dolar AS.

Untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.855 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada Selasa (14/4/2020) pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp15.625 dan Rp15.775 untuk special rate.

Untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan sebesar Rp15.500 per dolar AS untuk harga beli dan Rp15.850 per dolar AS untuk harga jual.

Bisnis mencatat, menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berhasil menguat dan mencetak kinerja harian terbaik di jajaran mata uang Asia.

Pada perdagangan Senin (13/4/2020), rupiah ditutup di level Rp15.630 per dolar AS, terapresiasi 1,57 persen atau 250 poin. Penguatan rupiah jauh memimpin kinerja mata uang Asia lainnya yang mayoritas justru melemah di hadapan dolar AS.

Pada perdagangan Selasa (14/4/2020) pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 70 poin atau 0,45 persen ke level Rp15.700 per dolar AS pagi ini.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,07 poin atau 0,07 persen ke level 99,278 pada pukul 08.50 WIB.

Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Bank Mandiri, Selasa (14/4/2020) :

Kurs Jual-Beli Dolar AS BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.535 15.865 E Rate 15.565 15.835 Bank Notes 15.545 15.855

Kurs Jual-Beli Dolar AS Bank Mandiri:

Mata Uang Special Rate*

14/04/20 - 09:34 WIB TT Counter

14/04/20 - 09:34 WIB Bank Notes

14/04/20 - 09:34 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 15.625,00 15.775,00 15.500,00 15.850,00 15.500,00 15.850,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku