Cair! Bank Jatim Bagi-Bagi Dividen Rp45,61 per Saham

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. membagikan dividen Rp48,20 per lembar saham dari laba bersih tahun buku 2019. Pembagian dividen tersebut naik dari tahun lalu yang sebesar Rp45,61 per lembar saham.



Dalam Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (28/4/2020), nilai dividend payout pada tahun buku 2019 adalah sebesar Rp723,747 miliar atau 52,58 persen dari laba bersih.



Pembagian dividen akan dilakukan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 8 Mei 2020. Pembayaran dividen dilakukan pada 20 Mei 2020.



Sementara itu, 47,42 persen dari laba bersih atau senilai Rp652,758 miliar ditetapkan sebagai cadangan umum.



RUPST Bank Jatim juga memutuskan untuk melakukan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama pegawai lainnya termasuk Dewan Pengawas Syariah. Adapun, nilai pembagian bonus pegawai dan tantiem adalah sebesar Rp344,126 miliar, dengan prosentase pembagian 85 persen sebagai bonus pegawai dan sisanya tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris.



Kepengurusan Bank Jatim juga mengalami perubahan dalam RUPST tersebut. Adapun, RUPST memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan.



Dua nama calon pengurus yakni Hadi Santoso yang sebelumnya akan menjadi Direktur Utama dan Elfaurid Aguswantoro yang dicalonkan sebagai Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah juga dibatalkan pengangkatannya karena menyesuaikan dengan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.



Pembatalan pengangkatan juga dilakukan pada M. Ridlwan Nasir yang dicalonkan sebagai Dewan Pengawas Syariah karena tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Adapun susunan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim yakni :



- Direktur Utama : --

- Direktur Keuangan : Ferdian Timur Satyagraha

- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Erdianto Sigit Cahyono

- Direktur Risiko Bisnis : Rizyana Mirda

- Direktur Komersoal dan Koperasi : Busrul Iman

- Direktur IT dan Operasi : Tonny Prasetyo

- Direktur Konsumer, Ritel, dan Syariah : -



Dewan Pengawas Syariah :

- M Khafifuddin alias Afifuddin Muhajir

- M Sa'ad IH alias Saad Ibrahim

