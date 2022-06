Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA) BRI (BBRI) Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI), Kamis 30 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 22 poin atau 0,15 persen ke level Rp14.852, per dolar AS pada Kamis (30/6/2022). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,02 persen atau 0,022 poin ke level 105,084 pada pukul 08.51 WIB.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.840 - Rp14.890 per dolar AS.

Pada perdagangan kemarin, Rabu (29/6), rupiah ditutup melemah 0,15 persen atau 22 poin sehingga parkir di posisi Rp14.852,50 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS pada terpantau turut melemah tipis 0,0080 poin atau 0,01 persen ke level 104,4980.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.854 dan harga jual sebesar Rp14.874 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.694 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.994 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.855 dan Rp14.875 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.05 WIB sebesar Rp14.780 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.980 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.694 14.994 E Rate 14.854 14.874 Bank Notes 14.694 14.994

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.780 14.980 E Rate 14.855 14.875

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.855 dan harga jual sebesar Rp14.885 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.625 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.975 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.822 dan Rp14.871 untuk e-rate.

Sementara itu, untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.695 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.995 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.625 14.975 E Rate 14.855 14.885 Bank Notes 14.625 14.975

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.695 14.995 E Rate 14.822 14.871 Bank Notes 14.695 14.995

