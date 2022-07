Home Credit Masih Tebar Promo Kredit Bunga 0 Persen di PRJ 2022, Ada Apa Saja?

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) masih akan memeriahkan dan mendukung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2022 alias Pekan Raya Jakarta (PRJ) sampai 17 Juli 2022.

Chief Financial Officer Home Credit Indonesia Sylvia Lazuarni menjelaskan pihaknya masih akan mendukung para mitra toko ritel di JFK lewat promo-promo menarik, salah satunya bertajuk Pesta Belanja Hepi Promo 0.

"Masyarakat dapat menikmati promo Home Credit berupa Pesta Belanja Hepi Promo 0, di mana berbagai jenis barang dapat dibeli dengan bunga 0 persen dan gratis biaya admin di mitra-mitra terpilih Home Credit yang ada di JFK," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Mitra toko ritel Home Credit yang mengakomodasi promo bunga 0 persen dalam JFK kali ini, antara lain seperti Urban Republic, iBox, Erafone, Samsung by NASA, yang merupakan bagian dari Erajaya Group. Selain itu, ada juga mitra lain yaitu GARMIN, Optik Melawai, B Fit, OB Fit, Rodalink, Perfect Health, Electronic City, Sleep Center, Selis, Advance, dan lain-lain.

Selain di JFK, Home Credit juga menawarkan promo yang dapat digunakan oleh para pelanggan di seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui laman resmi Home Credit.

Hasan Aula, Deputy CEO Erajaya Group menanggapi bahwa pihaknya antusias dengan geliat aktivitas masyarakat yang semakin membaik, termasuk makin ramainya pusat-pusat perbelanjaan dan makin maraknya acara-acara offline.

Inilah kenapa Erajaya Group melalui brand ritel Erafone, iBox, Samsung by NASA, dan Urban Republic hadir secara all out dengan menghadirkan rangkaian produk teknologi terbaik, terkini, dan terlengkap, termasuk koleksi produk Internet of Things (IoT) beserta ekosistemnya.

"Promo menarik yang kami hadirkan menjadi lengkap dengan adanya pilihan pembayaran dan pembiayaan yang beragam. Kerja sama dengan mitra pembiayaan, seperti Home Credit Indonesia misalnya, memfasilitasi pelanggan kami membeli produk idaman-nya dengan mudah dan cepat," jelasnya.

