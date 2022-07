Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (8/7), Jual Beli di Bawah Rp15.000

Bisnis.com, JAKARTA – Kurs dolar terhadap rupiah dan mata uang Asia melemah pada awal perdagangan Jumat (8/7/2022).

Rupiah menguat 25,5 poin atau 0,17 persen ke Rp14.976 per dolar AS pada pukul 09.01 WIB. Penguatan rupiah terjadi bersama mayoritas mata uang Asia lainnya. Sementara itu, indeks dolar AS terkoreksi 0,17 persen ke posisi 106,951.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri?

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 09.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.976 dan harga jual sebesar Rp14.996 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.32 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.829 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.129 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp14.974 dan Rp14.994 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.35 WIB sebesar Rp14.865 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.115 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.829 15.129 E Rate 14.976 14.996 Bank Notes 14.829 15.129

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.865 15.115 E Rate 14.974 14.994

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.965 dan harga jual sebesar Rp14.995 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.750 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.100 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.956 dan Rp15.005 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.800 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.150 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.750 15.100 E Rate 14.965 14.995 Bank Notes 14.750 15.100

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.800 15.150 E Rate 14.956 15.005 Bank Notes 14.800 15.150

