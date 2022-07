Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI) Kamis (14/7/2022)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (14/7/2022), tertekan dolar AS yang naik setelah inflasi AS Juni 2022 melejit ke level tertinggi 41 tahun.

Berdasarkan data Bloomberg, di pasar spot, rupiah melemah 0,03 persen ke level Rp14.996 per dolar AS pada pukul 09.01 WIB. Bahkan, hanya berselang beberapa menit kemudian pada 09.06 WIB, rupiah sudah tenggelam di Rp15.007 per dolar AS.

Kekecewaan pasar pada lambatnya penurunan inflasi AS juga ditambah dengan data inflasi CPI inti, yang menghilangkan komponen makanan dan energi, naik menjadi 5,9 persen secara tahunan atau lebih tinggi dari perkiraan analis di 5,7 persen.

Dengan kondisi tersebut lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Rabu (13/7/2022) pukul 09.40 WIB? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.994 dan harga jual sebesar Rp15.014 berdasarkan e-rate. Berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.879 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.179 per dolar AS.

Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.005 dan harga jual sebesar Rp15.025 berdasarkan e-rate.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp14.995 dan Rp15.020 untuk e-rate. Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.120 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate masing-masing sebesar Rp14.982 dan Rp15.031.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.805 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.155 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Kamis (14/7/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.879 15.179 E Rate 14.994 15.014 Bank Notes 14.879 15.179

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter - - E Rate 15.005 15.025 Bank Notes - -

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.920 15.120 E Rate 14.905 15.020 Bank Notes - -

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.805 15.155 E Rate 14.982 15.031 Bank Notes 14.805 15.155

