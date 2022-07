Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI Hari Ini, 15 Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (15/7/2022).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda dibuka menguat 11,50 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.008,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,04 persen ke posisi 108,4990.

Selain rupiah, mata uang lain di kawasan Asia yang dibuka menguat, antara lain yuan China yang naik 0,22 persen, lalu dolar Singapura naik 0,14 persen, dan yen Jepang naik 0,10 persen terhadap dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Jumat (15/7/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada Jumat (15/7/2022) pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.991 dan harga jual sebesar Rp15.011 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.21 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.854 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.154 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada Jumat (15/7/2022) pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.990 dan Rp15.010 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.910 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.130 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada Jumat (15/7/2022) pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.995 dan harga jual sebesar Rp15.015 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.33 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.800 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.150 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada Jumat (15/7/2022) pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.972 dan Rp15.061.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.835 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.185 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Jumat (15/7/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.854 15.154 E Rate 14.991 15.011 Bank Notes 14.854 15.154

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.910 15.130 E Rate 14.990 15.010

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.800 15.150 E Rate 14.995 14.015 Bank Notes 14.800 15.150

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.835 15.185 E Rate 14.972 15.061 Bank Notes 14.835 15.185

