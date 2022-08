Tugu Insurance Kembali Raih Best Insurance Award 2022

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali memperoleh Best Insurance Award 2022 untuk Kategori Perusahaan Asuransi Umum dengan Aset di atas Rp 5 Triliun yang diberikan oleh Majalah Investor (Beritasatu Media Holding) pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Penghargaan ini adalah penghargaan Best Insurance ke 3 yang diterima oleh Tugu Insurance.

Prestasi ini diraih perusahaan melalui kinerja keuangannya yang baik sepanjang tahun 2021 dengan didukung implementasi strategi bisnis dalam mengoptimalkan pasar korporasi serta perluasan bisnis ritel.

News Director Beritasatu Media Holding, Primus Dorimulu menyampaikan bahwa Best Insurance Award 2022 merupakan bentuk penghargaan tertinggi bagi para pelaku bisnis perasuransian nasional yang mencatatkan kinerja yang baik di tanah air. Beliau berharap apresiasi ini dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku industri lainnya, termasuk masyarakat dalam menilai kinerja industri, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan melalui layanan terbaik bagi masyarakat.

Pada pemeringkatan perusahaan asuransi umum, digunakan 15 kriteria yaitu aset, jumlah investasi, ekuitas, premi penutupan langsung, premi neto, hasil underwriting, hasil investasi, laba bersih, pangsa pasar premi neto, rasio underwriting terhadap premi neto, TATO (total asset turn over), rasio kecukupan investasi, ROA (return on asset), ROE (return on equity), dan RBC (risk based capital).

"Terima kasih kepada pelanggan Tugu Insurance yang terus memberikan kepercayaan salam melindungi aset yang dimilikinya sehingga kami dapat menerima Best Insurance Award 2022. Penghargaan tak lepas dari hasil kerja dari seluruh rekan-rekan di Tugu Insurance untuk selalu mengedepankan pelanggan sehingga bisa memberikan user experience terbaik dalam menggunakan produk Tugu Insurance. Kami akan terus meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai inovasi produk dan layanan bisnis dengan optimalisasi teknologi di masa yang akan datang.” ucap Ery Widiatmoko selaku Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance saat menerima penghargaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :