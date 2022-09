Rupiah Menguat! Cek Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/9/2022), beriringan dengan sejumlah pasang mata uang di kawasan Asia.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah terpantau menguat 0,13 persen atau 19,5 poin ke Rp14.887,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,26 persen ke 109,535.

Selain rupiah, mata uang yen Jepang juga menguat 0,09 persen, dolar Singapura menguat 0,07 persen, won Korea Selatan menguat 0,08 persen, dan baht Thailand menguat 0,40 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Selasa (6/9/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.871 dan harga jual sebesar Rp14.891 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.18 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.714 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.014 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp14.873 dan Rp14.893 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.795 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.995 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.860 dan harga jual sebesar Rp14.880 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.20 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.675 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.025 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.879 dan Rp14.899.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.715 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.065 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (6/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.714 15.014 E Rate 14.871 14.891 Bank Notes 14.714 15.014

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.795 14.995 E Rate 14.873 14.893

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.675 15.025 E Rate 14.860 14.880 Bank Notes 14.675 15.025