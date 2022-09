Ekspor Impor Gencar, Remitansi Lancar dengan Flip for Business

Bagikan A- A+

Bisnis.com, DEPOK - Di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kinerja ekspor dan impor Indonesia berangsur mengalami perbaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia Juli 2022 mencapai US$25,57 miliar atau naik sebesar 32,03% jika dibandingkan dengan Juli 2021. Nilai impor Indonesia juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai US$21,35 miliar pada Juli 2022 atau naik 39,86% dibandingkan Juli 2021.

Peningkatan nilai impor terjadi pada sektor konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal. Struktur impor pada golongan bahan baku menyumbang nilai tertinggi, yaitu 78,23% pada Juli 2022. Bahan baku dan penolong merupakan bahan mentah yang digunakan untuk berbagai kegiatan produksi.

Industri dan pengusaha mengimpor barang-barang tersebut karena beberapa faktor, di antaranya bahan baku tidak tersedia di dalam negeri, kualitas bahan baku yang kompetitif, dan harga yang lebih murah. Para pengusaha perlu mencari para penyuplai (supplier) bahan baku berkualitas termasuk dari luar negeri, memilih layanan logistik, mengurus perizinan impor agar sesuai dengan aturan di Indonesia, dan yang penting adalah memilih layanan pembayaran yang aman, efektif dan efisien.

Flip, perusahaan penyedia jasa transfer uang berbasis teknologi di Indonesia, melalui produk B2B (business-to-business), Flip for Business, menghadirkan solusi layanan digital untuk para pebisnis melakukan transaksinya ke luar negeri. Fitur International Transfer dapat membantu para pebisnis untuk melakukan transfer ke berbagai vendor atau supplier di lebih dari 40 negara di antaranya Inggris, Australia, Jepang, Turki, China, Korea Selatan, dan lain-lain.

Biaya transfer ke luar negeri melalui Flip for Business terbilang cukup terjangkau mulai dari Rp29.000 untuk setiap transaksi yang berhasil. Selain itu, layanan ini tidak mengenakan biaya langganan, pemasangan, atau operasional lainnya karena menggunakan sistem pay per successful transaction.

Metode pengiriman International Transfer di Flip for Business juga terbagi menjadi dua pilihan: Dashbord dan API. Bagi perusahaan yang telah memiliki dan ingin memaksimalkan platform bisnis, integrasi API bisa menjadi opsi yang tepat. Selain itu, terdapat pilihan web dashboard yang bisa akses dengan komputer. Para pengusaha dapat mengirim uang hingga ke 1000 rekening dalam satu waktu semudah meng-upload file Excel.

Henri Halim, VP Enterprise Growth & Business Development Flip, menjelaskan, “Kini, digitalisasi sistem pembayaran menjadi sebuah hal yang penting termasuk untuk mendukung transaksi uang ke luar negeri. Flip for Business hadir dengan fitur International Transfer untuk memenuhi kebutuhan pebisnis transfer ke lebih dari 40 negara dengan aman, efektif dan efisien,”

Berlisensi Bank Indonesia, Flip for Business hadir menjadi sebuah platform terintegrasi membantu berbagai kebutuhan transaksi bisnis dengan tiga layanan utama, yaitu Money Transfer (transfer uang domestik), Accept Payment (terima pembayaran), dan International Transfer (transfer internasional). Hingga saat ini, ratusan perusahaan telah percaya menggunakan Flip for Business. Guna mempermudah transisi perusahaan ke pengelolaan transaksi berbasis digital, Flip for Business kini juga menyediakan trial bebas biaya selama 7 hari untuk fitur Money Transfer (pengiriman uang domestik). Perusahaan cukup melakukan registrasi dan verifikasi nomor HP/Email via laman business.flip.id/signup.

Flip didirikan oleh alumni Universitas Indonesia; Rafi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin, yang mulai membangun perusahaan ini sambil kuliah pada 2015. Pada Juni 2022, Flip mengumumkan pendanaan Seri B Putaran Kedua yang dipimpin oleh Tencent dengan partisipasi dari Block, Inc. (sebelumnya bernama Square, Inc.) dan investor pendahulu (existing), Insight Partners. Sejumlah investor global terkemuka ikut serta dalam putaran ini, termasuk Guillaume Pousaz, Pendiri & CEO Checkout.com, melalui Zinal Growth; Gokul Rajaram, Executive di Doordash dan Board Member di CoinBase dan Pinterest; dan Michael Vaughan, mantan Chief Operating Officer (COO) Venmo. Pendanaan baru ini membawa total Seri B Flip menjadi lebih dari 100 juta dolar. Sebelumnya, Flip menerima pendanaan Seri B Putaran Pertama pada Desember 2021 yang dipimpin oleh Sequoia Capital India, Insight Partners, dan Insignia Ventures Partners.

Ke depannya, Flip terus berupaya menghadirkan inovasi dan solusi untuk masyarakat Indonesia guna mendukung transaksi keuangan digital di dalam maupun ke luar negeri. Informasi mengenai Flip for Business kunjungi flip.id/business.

