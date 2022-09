Bos BCA (BBCA) Bicara soal Regenerasi, Ada Apa? 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam acara BCA Wealth Summit 2022 di Jakarta, Kamis (8/9/2022), Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja bercerita mengenai peralihan kepemimpinan kepada generasi yang lebih muda.

Saran disampaikan Jahja setelah dirinya mendengar keluhan seorang nasabah yang sulit untuk mengalihkan kepemimpinannya di sebuah perusahan ke generasi selanjutnya. Padahal dia sudah tua dan perlu regenerasi kepemimpinan di perusahaan miliknya.

Regenerasi dalam sebuah perusahaan merupakan hal penting. Dalam peralihan dari generasi lama ke generasi baru, butuh transisi yang halus.

“Mempersiapkan second generation itu tidak serta merta Anda menyerahkan mahkota semuanya, tetapi Anda harus ajak dan tahu apa yang bapak kerjakan. Sebagai pengusaha sukses, tentu ada kiat-kiat. Anak-anak kita harus diajak untuk mempersiapkan diri. We never know apa yang akan terjadi kemudian,” kata Jahja.

Jahja juga mengatakan generasi pertama harus memberi tahu seluruh aset dan utang yang dimiliki, sehingga generasi kedua dapat mengelola aset yang ada dan membayar utang yang ditinggalkan.

Di BCA, kata Jahja, menyiapkan produk pengelolaan kekayaan mengenai transisi dari satu generasi ke generasi baru. Spesialis-spesialis BCA akan membantu nasabah dalam mengelola warisan mereka untuk generasi selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Jika Anda lupa disclose atau declare, dendanya bisa 200 persen. Anda kerja bakti selama ini profit akan hilang dan kalau tidak dibayar risikonya cukup besar,” kata Jahja.

Dia mengatakan ke depan wealth management tidak hanya berbicara mengenai produk, juga perangkat untuk masuk kepada suatu lingkungan dan pilihan investasi yang akan membantu nasabah untuk menambah aset. Menjaga portofilio dan mendiversifikasinya, kata Jahja, sangat penting.

