Bank Mandiri (BMRI) Catat Volume Transaksi Livin' Naik 47 Persen per Agustus 2022

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan transaksi baik secara nilai dan volume di Livin’ by Mandiri mengalami pertumbuhan hingga Agustus 2022.

Senior Vice President (SVP) Transaction Banking and Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menyampaikan transaksi finansial Livin’ by Mandiri sampai dengan Agustus 2022 meningkat 62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), diikuti dengan volume transaksi yang tumbuh 47 persen yoy.

Thomas mengatakan peningkatan yang cukup signifikan ini dicapai seiring dengan meningkatnya jumlah user atau pengguna Livin by Mandiri dan juga semakin lengkapnya fitur di Livin by Mandiri, seperti fitur investasi dan fitur Livin Sukha yang meluncur pada Juli 2022.

Hingga Agustus 2022, Thomas mengungkapkan transaksi yang paling banyak digunakan nasabah di Livin by Mandiri terdiri dari layanan transfer, layanan top up dan purchases, seperti top up pulsa, e-wallet dan payment di beberapa marketplace yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri.

“Untuk layanan transfer meningkat paling tinggi, diikuti oleh layanan top up dan purchases,” kata Thomas kepada Bisnis, Selasa (20/9/2022).

Dia menerangkan peningkatan transaksi layanan transfer ini juga berasal dari layanan transfer BI-Fast, di mana Bank Mandiri menjadi pioneer layanan transfer antarbank berbayar Rp2.500 yang digagas oleh Bank Indonesia.

Sementara itu, layanan top up dan purchase didukung oleh hadirnya fitur smart top up di Livin' yang memberikan kemudahan nasabah Bank Mandiri untuk melakukan top up LinkAja, DANA, OVO, dan GoPay.

Bank pelat merah bersandi saham BMRI itu menyatakan terus berupaya mengembangkan fitur Livin’ by Mandiri untuk menciptakan ekosistem digital baru. Thomas memproyeksikan sampai dengan akhir 2022, Livin by Mandiri terutama di Livin SUKHA, akan semakin banyak merchant yang bekerja sama dalam transaksi pembayaran di Livin by Mandiri.

Selain itu, lanjut Thomas, akan adanya fitur baru yakni smart top up e-wallet selain LinkAja. Nantinya, Livin akan melakukan top up e-wallet secara otomatis dan program promo baik secara online maupun offline.

“Dengan adanya fitur dan program-program promo, ini dapat meningkatkan engagement nasabah ke Livin by Mandiri, sehingga transaksi akan meningkat dan segmen yang dibidik adalah perorangan dan pebisnis,” pungkasnya.

