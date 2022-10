Rupiah Terpuruk, Simak Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/10)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah hari ini melanjutkan pelemahan pada awal perdagangan Selasa (11/10/2022) di tengah penguatan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, rupiah terpantau melemah 0,44 persen atau 67 poin ke Rp15.318 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS terpantau menguat 0,13 persen ke 112,94.

Bersama dengan rupiah, sejumlah mata uang lainnya di Asia juga melemah seperti dolar Singapura yang melemah 0,06 persen, dolar Taiwan melemah 0,70 persen, won Korea Selatan melemah 0,48 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,45 persen.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan menguatnya mata uang dolar AS menyusul kuatnya laporan pekerjaan AS yang membuat bank sentral AS alias The Fed hawkish. Adapun kekhawatiran atas kondisi geopolitik yang tidak stabil di Eropa dan Asia mendorong perdagangan ke safe haven dolar.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.356 dan harga jual sebesar Rp15.376 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.41 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.164 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.464 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.164 15.464 E Rate 15.356 15.376 Bank Notes 15.164 15.464

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.350 dan Rp15.370 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.300 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.450 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.450 E Rate 15.350 15.370

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.295 dan harga jual sebesar Rp15.320 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.315 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.365 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.100 15.450 E Rate 15.295 15.320 Bank Notes 15.315 15.365

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.303 dan Rp15.323

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.180 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.530 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.180 15.530 E Rate 15.303 15.323 Bank Notes 15.180 15.530

