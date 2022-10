AIG Indonesia Menangi BIFA 2022 Kategori Asuransi Umum, Ini Sebabnya!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT AIG Insurance Indonesia meraih penghargaan The Best Performance Insurance untuk kategori asuransi umum dengan total aset kurang dari Rp3 triliun. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2021 yang diselenggarakan hari ini, Kamis (13/10/2022).

Dari sisi kinerja hingga kuartal II/2022, AIG Indonesia mencatatkan total premi bruto sebesar Rp210,4 miliar. Total premi bruto ini menurun 6,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp226,1 miliar.

Begitu juga dengan jumlah klaim yang dibayarkan mengalami penurunan 58,3 persen menjadi Rp15,2 miliar hingga 30 Juni 2022, dibandingkan 30 Juni 2021 yang sebesar Rp36,5 miliar.

Baca Juga : AIG Indonesia Lindungi Bisnis dari Interupsi Pencemaran Lingkungan

Sementara itu, laba setelah pajak AIG pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp28,2 miliar, turun 6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30 miliar.

Sebagai informasi, American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi global. Kelompok perusahaan AIG menyediakan beragam layanan asuransi umum, asuransi jiwa, solusi dana pensiun dan layanan jasa keuangan lainnya, bagi nasabah di 70 negara dan yuridiksi.

Penawaran beragam ini termasuk produk dan layanan yang membantu bisnis dan individu melindungi aset mereka, pengelolaan risiko dan penyediaan jaminan pensiun. Saham AIG terdaftar di Bursa Efek New York.

Baca Juga : AIG Indonesia Garap Pasar Asuransi Kredit

Di Indonesia, AIG Indonesia merupakan perusahaan penyedia asuransi umum yang berfokus pada nasabah korporasi. Dengan menggabungkan jejaring global yang didukung oleh keahlian lokal, AIG Indonesia telah mengembangkan bisnisnya dan menyediakan berbagai produk asuransi, layanan, dan solusi manajemen risiko yang inovatif.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Baca Juga : AIG Indonesia Luncurkan Asuransi Kredit Perdagangan

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :