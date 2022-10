Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/10)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka turun 5 poin atau 0,03 persen ke Rp15.366,5 per dolar AS pada Jumat (14/10/2022). Adapun, indeks dolar AS terkoreksi 0,12 persen ke level 112,228.

Sebelumnya, rupiah ditutup melemah 5 poin atau 0,03 persen ke Rp15.361,5 per dolar AS pada Kamis (13/10). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun tupis 0,01 persen ke 113,30.

Dolar jatuh terhadap sebagian besar mata uang utama dalam perdagangan yang fluktuatif pada akhir transaksi Kamis (Jumat pagi WIB), setelah awalnya melonjak menyusul laporan inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.374 dan harga jual sebesar Rp15.394 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.34 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.224 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.524 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.46 WIB masing-masing sebesar Rp15.379 dan Rp15.399 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.300 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.500 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.350 dan harga jual sebesar Rp15.370 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.22 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.360 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.410 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.378 dan Rp15.398.

Untuk bank notes BNI pada 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.205 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.555 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Jumat (14/10/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.224 15.524 E Rate 15.374 15.394 Bank Notes 15.224 15.524

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.500 E Rate 15.379 15.399

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.125 15.475 E Rate 15.350 15.370 Bank Notes 14.360 15.410

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.205 15.555 E Rate 15.378 15.398 Bank Notes 15.205 15.555

