Sambut HUT ke-24 Bank Mandiri, MTF Tebar Promo Kredit Mobil Listrik!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menghadirkan beberapa promo untuk menyambut HUT ke-24 induk usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), salah satunya terkait mobil listrik.

MTF hanya akan mengenakan bunga untuk mobil bebas emisi secara umum sebesar 2,24 persen, ditambah bonus voucher dompet digital senilai Rp500.000.

Selama HUT Bank Mandiri, MTF juga mengakomodasi kredit kendaraan bermotor (KKB) Bank Mandiri dengan bunga 2,24 persen untuk tenor 1 tahun; bunga 2,4 persen tenor 2 tahun; bunga 2,75 persen tenor 3 tahun; bunga 3,4 persen tenor 4 tahun; dan bunga 4,75 persen tenor 5 tahun.

"MTF turut memberikan promo untuk mobil listrik dalam rangka merayakan ulang tahun Bank Mandiri. Saat ini masih berlaku sampai 31 Oktober 2022," ujar Direktur Sales & Distribusi MTF William Francis ketika dikonfirmasi, Senin (17/10/2022).

Secara khusus untuk mobil listrik, MTF juga tengah menawarkan promo Wuling Air EV hanya dengan total down payment (TDP) Rp20 jutaan, memiliki bunga 0 persen untuk tenor 1 tahun dan bonus voucher Rp1 juta.

"Kami melihat animo masyarakat untuk kendaraan listrik sedang bagus, dan permintaan pembiayaan di MTF pun lumayan naik dari periode sebelumnya, terutama untuk Wuling Air EV," tambah William.

Namun, ada juga penawaran khusus untuk beberapa jenis mobil. Misalnya, Honda HR-V hanya dengan TDP Rp40 jutaan memiliki bunga 0 persen untuk tenor 1 tahun, bonus voucher Rp1 juta.

Ada juga Wuling Cortez dengan TDP Rp20 jutaan memiliki bunga 0 persen untuk tenor sampai 7 tahun, bonus voucher Rp1 juta. Selain itu, Hyundai Creta dengan TDP Rp30 jutaan memiliki angsuran Rp4 jutaan untuk tenor sampai 7 tahun, dan bonus voucher Rp1 juta.

MTF juga tengah memberikan promo Toyota All New Veloz dengan TDP Rp30 jutaan memiliki angsuran Rp4 jutaan dan bonus voucher Rp1 juta, serta Daihatsu All New Xenia dengan TDP Rp20 jutaan memiliki angsuran Rp4 jutaan dan bonus voucher Rp1 juta.

