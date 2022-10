Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini 17 Oktober 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diprediksi masih cenderung tertekan akibat penguatan dolar AS. Namun, rilis data neraca perdagangan hari ini, Senin (17/10/2022) bisa menjadi salah satu katalis rupiah.

Pada Jumat (14/10/2022), rupiah ditutup melemah 65,5 poin atau 0,43 persen ke Rp15.427 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,26 persen ke 112,65. Rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar di kawasan Asia pada akhir pekan lalu.

Sejumlah mata uang Asia lain yang melemah di antaranya yen Jepang melemah 0,29 persen, dolar Taiwan melemah 0,09 persen, ringgit Malaysia melemah 0,19 persen, dan baht Thailand melemah 0,13 persen.

Baca Juga : IMF Desak Bank Sentral Asia Perketat Kebijakan Moneter

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya risiko pasar seiring dengan inflasi yang tinggi, pertumbuhan upah, kerawanan energi dan pangan.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.461 dan harga jual sebesar Rp15.481 berdasarkan e-rate.

Baca Juga : Sikap The Fed Yang Hawkish Menekan Rupiah Terhadap Dolar AS

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.26 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.314 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.614 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.314 15.614 E Rate 15.461 15.481 Bank Notes 15.314 15.614

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.26 WIB masing-masing sebesar Rp15.464 dan Rp15.484 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.390 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.590 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.390 15.590 E Rate 15.464 15.484

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.430 dan harga jual sebesar Rp15.460 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.00 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.450 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.500 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.125 15.475 E Rate 15.430 15.460 Bank Notes 14.450 15.500

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.463 dan Rp15.483.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.585 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.235 15.585 E Rate 15.463 15.483 Bank Notes 15.235 15.585

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :