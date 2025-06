Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI Hari Ini, 26 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp16.289,5 pada perdagangan hari ini, Kamis (26/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,06% ke Rp16.289,500 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,20% ke 97,48.

Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,38%, dolar Singapura naik 0,19%, dolar Taiwan menguat 0,19%, dan won Korea Selatan menguat 0,12%.

Peso Filipina turut menguat 0,11%, yuan China menguat 0,08%, ringgit Malaysia menguat 0,25%, sementara baht Thailand melemah 0,02% dan rupee India yang melemah 0,14%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan mata uang dipengaruhi investor yang kini mencermati pembicaraan terkait gencatan senjata antara Israel-Iran, setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan kedua pihak untuk menegakkan langkah tersebut.

Sementara itu, dari dalam negeri, World Bank mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia rentan terhadap ketidakpastian global dan geopolitik saat ini.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026, melanjutkan tren perlambatan setelah pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% atau di bawah level psikologis 5%.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.253 dan harga jual sebesar Rp16.273 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.425 per pukul 08.03.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.125 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per Rabu pukul 23.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.248 dan Rp16.398 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.140 dan Rp16.440 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.15 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.305.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.27 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 09.59 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.248 dan harga jual sebesar Rp16.268 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.145 dan jual sebesar Rp16.425. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.