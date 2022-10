Tingkatkan Literasi Keuangan, GoTo Financial Galakkan FinanSiap

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — GoTo Financial menggelar rangkaian program edukasi FinanSiap untuk membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat beradaptasi di tengah kondisi ekonomi yang bergerak dinamis saat ini.

Finansiap hadir sejak 2021 untuk mendukung misi GoTo Financial dalam membuka akses dan peluang keuangan yang inklusif, melalui program edukasi yang relevan dan terkini untuk UMKM, dan masyarakat umum. Kali ini FinanSiap menghadirkan kelas edukasi untuk pengaturan keuangan personal dan keluarga, investasi, hingga pengelolaan keuangan untuk UMKM.

“Meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 76% dan tingkat literasi keuangan masih berada pada 38%, nyatanya edukasi mengenai keuangan ini masih sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat. Apalagi di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, akan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat apabila tidak diikuti dengan literasi keuangan yang baik,” ujar Group Head Compliance GoTo Financial Budi Gandasoebrata dalam keterangan resmi, Rabu (19/10).

Program edukasi yang diselenggarakan oleh GoTo Financial tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat dan diharapkan bisa memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan lebih optimal dan aman. “Harapannya, para peserta FinanSiap dapat langsung mengaplikasikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha para mitra melalui layanan dan fitur yang dimiliki ekosistem GoTo Financial,” ujar dia.

Analis Eksekutif Senior Strategic Committee OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, di tengah iklim situasi ekonomi yang fluktuatif dan maraknya layanan keuangan ilegal yang beredar di masyarakat, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi keuangan yang baik. OJK mengapresiasi usaha GoTo Financial yang secara konsisten menghadirkan rangkaian program edukasi FinanSiap untuk mendorong masyarakat lebih melek keuangan.

“OJK senantiasa melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjawab tantangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kolaborasi OJK dengan GoTo Financial ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan demi tercapainya kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan,” jelas Sekar.

Salah satu pemateri yang akan terlibat dalam FinanSiap 2022 CEO dan Financial Trainer Lead QM Financial Ligwina Hananto menyampaikan, pengelolaan dan kondisi keuangan yang baik dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi dan inflasi ke depan. Terlebih saat ini berbagai platform keuangan digital dapat memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan.

“Dalam kondisi ekonomi apapun, sebenarnya yang akan survive bukan soal siapa kelihatan banyak uang, tapi siapa yang keuangannya sehat dan kuat. Maka dari itu program edukasi finansial seperti FinanSiap ini menjadi kian penting,” ujar dia.

Sebelumnya, GoTo Financial bersama dengan OJK juga telah menghadirkan hadirkan beragam kelas keuangan untuk masyarakat umum maupun UMKM melalui kelas edukasi A Cup of Moka dan Bincang Biznis. Sinergi ini merupakan bentuk keberlanjutan kerjasama GoTo Financial bersama OJK dalam mengakselerasi keuangan inklusif dan digitalisasi masyarakat umum dan UMKM guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan inklusi keuangan, GoTo Financial juga secara proaktif telah melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan dengan menggandeng pemerintah dan regulator, baik pusat maupun daerah. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah publikasi E-Book Literasi Keuangan dengan OJK, Edukasi Literasi Keuangan Bincang Biznis bersama OJK Solo & Pembukaan Kampus UMKM Bersama OJK.

Sebagai informasi, GoTo Financial memiliki berbagai solusi lengkap bagi masyarakat dan mitra usaha dalam mengelola segala aspek keuangan, diantaranya GoPay Diary dan GoTagihan yang membantu pengaturan pengeluaran dan perencanaan keuangan, serta GoSure dan GoInvestasi yang menawarkan perencanaan keuangan jangka panjang yang aman dan nyaman.

GoTo Financial juga menyiapkan solusi bagi para pelaku usaha antara lain melalui aplikasi, GoKasir, Selly, GoModal, Midtrans, dan Moka yang memudahkan administrasi bisnis sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Tak hanya solusi digital, masih banyak lagi solusi non-teknologi dari GoTo Financial seperti beragam pelatihan bagi komunitas mitra usaha GoTo Financial yang dapat membantu kebutuhan finansial dan bisnis masyarakat dan dan pelaku usaha. Riset LD FEB UI (2021) 2 mengungkap bahwa melalui pelatihan dan komunitas GoTo Financial, 68% mitra usaha mendapatkan pengetahuan yang dapat diterapkan pada usaha mereka. Melalui solusi non-teknologi ini GoTo Financial senantiasa mendorong inklusivitas dan literasi keuangan digital.

