Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (21/10/2022)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan Jumat (21/10/2022). Pelemahan ini menyusul kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,75 persen.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 13 poin atau 0,08 persen yang membawanya pada posisi Rp15.584 per dolar AS.

Selain itu, mata uang lain di kawasan Asia terpantau dibuka bervariasi di hadapan dolar AS. Mata uang yen Jepang terlihat melemah 0,07 persen, dolar Hongkong melemah 0,07 persen, Rupee India menguat 0,32 persen, Yuan Tiongkok melemah 0,44 persen dan Ringgit Malaysa melemah 0,18 persen di hadapan Dolar AS.a

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan perdagangan hari ini, Jumat (21/10/2022), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.550-Rp15.600 per dolar AS.

Kondisi pelemahan rupiah masih sangat dipengaruhi faktor sentimen penguatan dolar dan ekonomi global. Pelemahan mata uang ini menurutnya tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga terhadap mata uang negara lain.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini (21/10/2022)?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.588 dan harga jual sebesar Rp15.608 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.23 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.404 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.704 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BCA Kurs Beli Jual TT Counter Rp15.404 Rp15.704 E-rate Rp15.588 Rp15.608 Bank notes Rp15.404 Rp15.704

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.588 dan Rp15.608 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.710 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BRI Kurs Beli Jual TT counter Rp15.510 Rp15.710 E-rate Rp15.588 Rp15.608

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.560 dan harga jual sebesar Rp15.580 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.36 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.565 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Kurs Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli Jual TT counter Rp15.325 Rp15.675 E-rate Rp15.325 Rp15.675 Bank notes Rp15.565 Rp15.615

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.571 dan Rp15.591.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BNI Kurs Beli Jual TT counter Rp15.415 Rp15.765 E-rate Rp15.571 Rp15.591 Bank notes Rp15.415 Rp15.765

