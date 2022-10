Jelang FOMC The Fed, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (27/10)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka perkasa terhadap dolar AS pada perdagangan tengah pekan ini, Kamis (27/10/2022).

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 09.05 WIB, rupiah menguat 0,38 persen atau 59,5 poin ke level Rp15.563 per dolar AS.

Saat pembukaan perdagangan, rupiah menguat ke level Rp15.598,5 per dolar AS. Sepanjang tahun berjalan, rupiah telah melemah 9,11 persen.

Adapun, indeks dolar AS pada pagi ini menguat 0,05 persen atau 0,058 poin ke level 109,608 dari penutupan sebelumnya di level 109,552. Indeks dolar melemah pada penutupan sebelumnya.

Sementara itu, mata uang lain juga terpantau bervariasi terhadap dolar AS. Mata uang dolar Australia melemah 0,18 persen, sementara Yen Jepang menguat 0,12 persen, dan Euro melemah 0,08 persen, serta pounsterling melemah 0,09 persen.

Ibrahim Assuaibi, Direktur Laba Forexindo Berjangka, menerangkan indeks dolar masih menjadi safe haven dolar AS menguat terhadap mata uang utama di tengah tanda-tanda kenaikan suku bunga Federal Reserve mengerem ekonomi terbesar dunia.

"Dolar melemah sebelumnya setelah rilis IMP Komposit Global S&P Oktober menunjukkan aktivitas bisnis AS berkontraksi untuk bulan keempat berturut-turut, sebuah indikasi bahwa pengetatan moneter agresif Fed memiliki dampak yang signifikan," katanya dalam keterangan resmi.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (27/10/2022)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.12 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.561 dan harga jual sebesar Rp15.581 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.32 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.369 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.669 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.369 15.669

E Rate 15.561 15.581

Bank Notes 15.369 15.669

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.18 WIB masing-masing sebesar Rp15.561 dan Rp15.581 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.485 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.685 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.485 15.685

E Rate 15.561 15.581

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.515 dan harga jual sebesar Rp15.535 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.550 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.325 15.675

E Rate 15.515 15.535

Bank Notes 15.500 15.550

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.578 dan Rp15.598

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.420 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.770 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.420 15.770

E Rate 15.578 15.598

Bank Notes 15.420 15.770

