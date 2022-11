BNI dan Emirates Gelar Pameran Perjalanan Bertabur Program Promo

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk pertama kalinya bekerjasama dengan Emirates dalam menyelenggarakan Even Pameran Perjalanan (Travel Fair) yg bertajuk Let’s Go Travel Fair BNI - Emirates. Event yang digelar pada 3 – 6 November 2022 ini dilaksanakan di Main Atrium, Senayan City Mall, Jakarta. Dalam kerja sama ini, BNI dan Emirates menawarkan berbagai pilihan destinasi favorit ke Eropa dan Amerika.



Pameran rute perjalanan udara ini resmi dibuka General Manager Card Business Divison BNI Grace Situmeang dan Country Manager Indonesia Mohammad Al-Attar serta disaksikan langsung oleh Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies bersama SVP Commercial Operations Far East Emirates Airlines Orhan Abbas.

Corina mengatakan, diselenggarakannya event ini merupakan komitmen BNI untuk terus memberikan penawaran terbaik bagi pemegang Kartu BNI yang ingin bepergian ke berbagai destinasi favorit mancanegara.



"Penawaran terbaik tersebut juga didukung dengan berbagai paket perjalanan yang menarik dari 6 Top Travel Agent yang turut berpartisipasi dalam event ini diantaranya Panorama JTB, Dwidayatour, Golden Rama, Bayu Buana, Avia Tour dan BNI Teletravel," ujarnya.



Selama event berlangsung, BNI dan Emirates sebagai Official Airline Partner menawarkan berbagai pilihan harga penerbangan return menarik dari Jakarta ke berbagai destinasi favorit. Itu diantaranya ke Istanbul, Turki mulai dari Rp 9,1 Juta net, ke Dubai mulai dari Rp 10,9 Juta net, ke Paris mulai dari Rp 11,7 Juta net, hingga ke London mulai dari Rp 13,4 Juta net.



Disamping itu, BNI juga menawarkan benefit eksklusif bagi nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Debit BNI Emerald. Benefit itu diantaranya Cashback hingga Rp 5 Juta, Cicilan 0% hingga 12 Bulan, Extra Cashback hingga Rp 1 Juta dengan menukarkan BNI Rewards Point dan Extra Cashback Rp 500 Ribu untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit BNI Mastercard Titanium dan World.



Corina menambahkan, khusus untuk pengajuan Kartu Kredit BNI melalui e-form Kartu Kredit BNI berkesempatan untuk mendapatkan benefit berupa cashback senilai Rp1 Juta. Pengajuan Kartu Kredit BNI dapat dilakukan melalui link https://bit.ly/bniccemirates. Kemudian untuk pembukaan Rekening Tabungan BNI berkesempatan untuk mendapatkan cashback senilai Rp250 Ribu melalui link https://bit.ly/nabungcukupselfie.



Calon pelaku perjalanan juga berkesempatan untuk menikmati berbagai penawaran loyalty eksklusif dari Emirates diantaranya Bonus Skywards 10.000 miles, khusus bagi pengguna Kartu BNI yang melakukan transaksi selama periode event berlangsung.

Ada juga Bonus Skywards 2.500 miles untuk member baru yang melakukan registrasi selama periode event berlangsung dengan menggunakan kode FLYBETTER dan menunjukkan bukti pembelian tiket.



BNI senantiasa selalu memenuhi kebutuhan Nasabahnya, termasuk melalui produk Kartu Kredit dan Kartu Debit BNI. Diselenggarakannya event BNI – Emirates Travel Fair ini salah satu upaya kami untuk memperkuat positioning Kartu Kredit BNI sebagai preferred card bagi Nasabah khususnya untuk segmen traveler.



Hal-hal menarik lainnya dari event ini adalah akan turut dimeriahkan dengan talkshow, key opinion leader, voucher dan berbagai gimmick menarik dari Emirates maupun Dubai Tourism. Kolaborasi pertama antara BNI dengan Emirates ini diharapkan menjadi awal yang positif dan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas kastemer kedua belah pihak.



Adapun, Emirates adalah maskapai penerbangan internasional pemenang penghargaan dengan rekam jejak global di enam benua, menghubungkan penumpang dan memfasilitasi perjalanan internasional ke dan melalui hub modernnya di Dubai ke lebih dari 140 tujuan.

Emirates mengoperasikan salah satu armada pesawat paling modern dan efisien yang terdiri dari pesawat Airbus A380 dan Boeing 777 yang luas dan nyaman. Dengan tenaga kerja yang berasal dari lebih dari 130 negara dengan beragam latar belakang, Emirates memberikan produk dan layanan yang tepat dan berkelas dunia untuk seluruh pelanggan di jaringan globalnya.

Emirates juga mendukung komunitas-komunitas lokal dan menyatukan pelanggan di seluruh dunia melalui portofolio luas sponsor olahraga dan budaya internasionalnya.

