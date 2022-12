Tugu Insurance Raih Penghargaan Kategori “Best Digital Finance”

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) berhasil meraih penghargaan relevan dengan situasi pandemi seperti saat ini. Penghargaan kali ini diberikan oleh Warta Ekonomi kepada Tugu Insurance di ajang “Indonesia Best Digital Finance Awards 2022” sebagai “Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Facilitate Access to Insurance Service Through Digitalization” untuk kategori asuransi umum Asset Above Rp 5 Triliun.

Dengan mengusung tema “The Challenging Changes in Business Collaboration Through Digital Era”, prestasi yang telah didapatkan dipenghujung tahun 2022 ini berdasarkan penilaian terkait transformasi maupun inovasi yang dihadirkan Tugu Insurance melalui layanan keuangan digital. Adapun penjurian untuk ajang ini juga didasarkan pada penilaian kinerja Tugu Insurance yang mencakup Customer Engagement, Customer Trust & Perception, Customer with Disabilities, Customer Experience, dan Customer Insight. Kelima aspek tersebut dinilai berbasis pada riset yang dilakukan dengan konsumen, sekaligus hal tersebut menjadi fokus yang paling utama ditetapkan oleh Warta Ekonomi.

Tatang Nurhidayat selaku Presiden Direktur Tugu Insurance menyampaikan kontribusi dalam bentuk digital memang sangat diperlukan terutamanya di situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 seperti sekarang. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk para pelaku bisnis giat mengoptimalisasikan digitalisasi pada sektor keuangan di Indonesia.

“Kami mengapresiasi penghargaan ini sebagai tambahan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja ke depan, serta bertransformasi secara masif dalam digitalisasi perasuransian, sehingga Tugu Insurance kedepannya dapat terus maju dan berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia khususnya” jelas Tatang.

