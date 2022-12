Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (13/12) Jelang FOMC The Fed

Mengacu pada

data Bloomberg di pasar spot pukul 09.03 WIB,

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkontraksi 0,29 persen atau 44,5 poin ke level Rp15.627,5 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS juga terpantau melemah 0,17 persen di level 104,95.

Tak hanya rupiah, sejumlah mata uang negara di Asia Pasifik juga tunjukan tren yang sama. Sebut saja

dolar Hong Kong turun 0,03 persen, dolar Taiwan turun 0,10 persen, dan peso Filipina melemah 0,25 persen.

Tren penurunan juga terjadi pada rupee India yang turun 0,32 persen, yuan China turun 0,04 persen, dan ringgit Malaysia turun 0,23 persen.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI hari ini Selasa (13/12/2022)?