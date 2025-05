Kurs Jual Beli Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 27 Mei 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.241 menurut data Bloomberg, Selasa (27/3/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,08% atau 12,5 poin ke level Rp16.241 pada pukul 10.30 WIB. Indeks dolar AS turun 0,02% ke level 98,91.

Sementara itu, mata uang di Asia mayoritas dibuka menguat. Won Korea menguat 0,12% bersama yen Jepang sebesar 0,36%. Sementara itu, ringgit Malaysia dan rupee India dibuka naik dengan persentase masing-masing 0,29% dan 0,15%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif. Namun, rupiah berisiko ditutup melemah di kisaran Rp16.240–Rp16.300 per dolar AS.

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada awal pekan ini dipengaruhi oleh sejumlah sentimen, baik dari luar maupun dalam negeri.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu malam bahwa telah sepakat untuk menunda penerapan tarif sebesar 50% terhadap Uni Eropa hingga awal Juli, dengan alasan adanya dialog positif dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen," ujar Ibrahim dalam riset hari Senin (26/5/2025).

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa 27 Mei 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.231 dan harga jual sebesar Rp16.251 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.090 dan Rp16.390 per pukul 08.05 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.59 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.228 dan Rp16.254 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.150 dan Rp16.350 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.06 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.245.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual senilai Rp16.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 9.46 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.29 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.228 dan harga jual sebesar Rp16.248 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.125 dan jual sebesar Rp16.405. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.